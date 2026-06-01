Année record pour le plus grand salon touristique du Canada

Ville cosmopolite et porte d’entrée internationale du pays en accès aérien direct depuis la France, Toronto offre un décor idéal pour les explorateurs urbains. Métropole multiculturelle et dynamique, la ville reflète pleinement l’image du Canada moderne : ouvert, créatif et tourné vers les expériences humaines.



Observation de la faune, mobilité douce, hébergements en pleine nature, expériences autochtones et séjours multi-activités figuraient parmi les produits les plus recherchés par les acheteurs français présents à Toronto.



La ville-hôte les a choyés : elle est un point de départ idéal pour la découverte de la province de l’Ontario, avec les Chutes et vignobles de Niagara à 1h30 de route ; la région des chalets -la Muskoka- à 2h au nord ; l’exploration des lacs, fleuves et rivières en chemin vers Kingston et Gananoque en direction de la province voisine du Québec ; et bien sûr la découverte de la capitale fédérale du Canada : Ottawa !