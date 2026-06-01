Année record pour le plus grand salon touristique du Canada

Rendez-vous Canada est le plus grand salon touristique professionnel organisé par Destination Canada, l’office de tourisme du pays.
« En trois jours de réunions à Toronto, plus de 60 000 rendez-vous ont eu lieu entre acheteurs internationaux et vendeurs canadiens, générant 100M CAD de ventes. » Gloria Loree, Vice-présidente principale de la stratégie de marketing et chef du marketing pour Destination Canada.
Plus de 500 acheteurs internationaux ont fait le déplacement, soit 100 de plus que l’an dernier, de 24 pays différents dont les 9 marchés stratégiques de Destination Canada : la France mais aussi les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Australie, le Japon, la Chine, la Corée du Sud et le Mexique. Les acheteurs invités représentent des tour-opérateurs, agences de voyages, OTAs et réceptifs canadiens.
« En trois jours de réunions à Toronto, plus de 60 000 rendez-vous ont eu lieu entre acheteurs internationaux et vendeurs canadiens, générant 100M CAD de ventes. » Gloria Loree, Vice-présidente principale de la stratégie de marketing et chef du marketing pour Destination Canada.
Plus de 500 acheteurs internationaux ont fait le déplacement, soit 100 de plus que l’an dernier, de 24 pays différents dont les 9 marchés stratégiques de Destination Canada : la France mais aussi les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Australie, le Japon, la Chine, la Corée du Sud et le Mexique. Les acheteurs invités représentent des tour-opérateurs, agences de voyages, OTAs et réceptifs canadiens.
Quinze acheteurs français ont fait le déplacement à Toronto
Parmi les quinze acheteurs français présents cette année à Rendez-vous Canada figuraient les acteurs majeurs de la distribution touristique et du voyage sur mesure : Cercle des Voyages, eDreams ODIGEO, FRAM, Imagine Canada / JMB Voyages, Interkal’Air, Kuoni / Vacances Fabuleuses, La Route des Voyages, lastminute.com, Les Maisons du Voyage, Naar, Travel Abroad et Voyage Privé.
L’un d’entre eux, Antony Enault, nous explique : « En tant que responsable production Amérique du Nord au Cercle des Voyages, je trouve le salon Rendez-vous Canada essentiel pour développer de nouveaux partenariats avec les fournisseurs canadiens, découvrir les dernières tendances du tourisme nord-américain et enrichir notre offre produit grâce aux échanges directs avec les acteurs clés de l'industrie touristique canadienne. »
Cette délégation française illustre l’intérêt croissant du marché hexagonal pour une destination qui mise sur des expériences authentiques, immersives et profondément connectées à la nature, aux grands espaces et aux rencontres humaines qui font l’identité du Canada.
L’un d’entre eux, Antony Enault, nous explique : « En tant que responsable production Amérique du Nord au Cercle des Voyages, je trouve le salon Rendez-vous Canada essentiel pour développer de nouveaux partenariats avec les fournisseurs canadiens, découvrir les dernières tendances du tourisme nord-américain et enrichir notre offre produit grâce aux échanges directs avec les acteurs clés de l'industrie touristique canadienne. »
Cette délégation française illustre l’intérêt croissant du marché hexagonal pour une destination qui mise sur des expériences authentiques, immersives et profondément connectées à la nature, aux grands espaces et aux rencontres humaines qui font l’identité du Canada.
Un rendez-vous stratégique pour les professionnels du tourisme
L’événement repose sur des rendez-vous d’affaires préprogrammés de dix minutes chacun entre acheteurs et vendeurs. Une organisation efficace qui permet aux professionnels de concentrer plusieurs mois de prospection commerciale en quelques jours seulement.
« Cette année, les acheteurs ont pu rencontrer plus de 900 vendeurs représentant 628 entreprises canadiennes : destinations, réceptifs, hébergeurs, transporteurs et fournisseurs d’expériences venus de l’ensemble des provinces et territoires. C’est une opportunité unique ! » commente Cyrielle Bon, Directrice générale de Destination Canada en France.
En parallèle des rendez-vous d’affaires, les participants ont pu découvrir la province de l’Ontario à travers plusieurs voyages de familiarisation avant et après le salon, et des visites de Toronto pendant l’événement. Ces programmes ont permis aux acheteurs internationaux de vivre des expériences authentiques, ouvertes sur la nature et les rencontres humaines qui caractérisent la marque Canada.
« Cette année, les acheteurs ont pu rencontrer plus de 900 vendeurs représentant 628 entreprises canadiennes : destinations, réceptifs, hébergeurs, transporteurs et fournisseurs d’expériences venus de l’ensemble des provinces et territoires. C’est une opportunité unique ! » commente Cyrielle Bon, Directrice générale de Destination Canada en France.
En parallèle des rendez-vous d’affaires, les participants ont pu découvrir la province de l’Ontario à travers plusieurs voyages de familiarisation avant et après le salon, et des visites de Toronto pendant l’événement. Ces programmes ont permis aux acheteurs internationaux de vivre des expériences authentiques, ouvertes sur la nature et les rencontres humaines qui caractérisent la marque Canada.
Toronto et la province de l’Ontario : vitrine du Canada contemporain
Ville cosmopolite et porte d’entrée internationale du pays en accès aérien direct depuis la France, Toronto offre un décor idéal pour les explorateurs urbains. Métropole multiculturelle et dynamique, la ville reflète pleinement l’image du Canada moderne : ouvert, créatif et tourné vers les expériences humaines.
Observation de la faune, mobilité douce, hébergements en pleine nature, expériences autochtones et séjours multi-activités figuraient parmi les produits les plus recherchés par les acheteurs français présents à Toronto.
La ville-hôte les a choyés : elle est un point de départ idéal pour la découverte de la province de l’Ontario, avec les Chutes et vignobles de Niagara à 1h30 de route ; la région des chalets -la Muskoka- à 2h au nord ; l’exploration des lacs, fleuves et rivières en chemin vers Kingston et Gananoque en direction de la province voisine du Québec ; et bien sûr la découverte de la capitale fédérale du Canada : Ottawa !
Observation de la faune, mobilité douce, hébergements en pleine nature, expériences autochtones et séjours multi-activités figuraient parmi les produits les plus recherchés par les acheteurs français présents à Toronto.
La ville-hôte les a choyés : elle est un point de départ idéal pour la découverte de la province de l’Ontario, avec les Chutes et vignobles de Niagara à 1h30 de route ; la région des chalets -la Muskoka- à 2h au nord ; l’exploration des lacs, fleuves et rivières en chemin vers Kingston et Gananoque en direction de la province voisine du Québec ; et bien sûr la découverte de la capitale fédérale du Canada : Ottawa !
Rendez-vous pris pour 2027
Rendez-Vous Canada 2027 fêtera le 50e anniversaire de l’événement : on vous attend nombreux du 28 avril au 1er mai 2027 à Calgary, en Alberta !
Agences de voyages, OTA et tour-opérateurs basés en France métropolitaine, contactez Maryse Normandeau, responsable des partenariats trade pour Destination Canada en France : maryse@360tourisme.fr . Elle vous donnera toutes les informations utiles pour planifier votre visite de ce salon.
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Contact
Destination Canada est l’organisme national de marketing touristique du Canada représenté en France par l’agence 360tourisme.
Pour en savoir plus sur les webinaires Canada, contactez Maryse Normandeau, responsable partenariats trade pour Destination Canada.
www.LeCanadaNaturellement.fr
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