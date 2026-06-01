Le meilleur de l’été au Canada pour les groupes avec Receptour

Pour simplifier la commercialisation et faciliter la vente de ce circuit groupes pour les professionnels, Receptour Canada le propose en formule Prêt-à-vendre (PAV). Le principe est simple. L’agence offre des dates avec du stock à disponibilité immédiate, grâce à des allotements déjà négociés auprès de tous les partenaires du parcours.



Ce format de séjour clé en main devient un vrai levier de vente pour les agences. Ce sont des dates préétablies, des disponibilités et des tarifs négociés garantis à l’avance. En d’autres termes, l'assurance des meilleurs prix, sans oublier, une confirmation immédiate en tout temps.



Côté expérience, les inclusions ne sont pas en reste. Entre activités culturelles encadrées par des guides locaux, expérience immersive à la Cabane à sucre, ou encore les repas à l’Auberge du Cap au Leste... Le programme "Au cœur de l’été” a été pensé pour proposer un équilibre subtil entre découverte, culture et un condensé de plaisir pour les voyageurs.