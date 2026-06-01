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Le meilleur de l’été au Canada pour les groupes avec Receptour


Montréal, le 01 juin 2026 - Avec son programme "Au cœur de l’été”, l’agence réceptive montréalaise Receptour propose un séjour clé en main pour découvrir, en groupe, les régions emblématiques du Québec et de l’Ontario. Un séjour à l’Est du Canada proposé aux voyageurs de juin à octobre.


Rédigé par Receptour le Lundi 1 Juin 2026 à 00:05

© Receptour by Canva
© Receptour by Canva
MSC Croisières

Un séjour estival signature pour découvrir le meilleur de l’Est Canadien


Coup de projecteur sur le programme "Au cœur de l’été” qui fera vivre une expérience typiquement canadienne aux voyageurs. Des rues animées de Toronto jusqu'aux rives historiques de Québec, en passant par la cosmopolite Montréal et la capitale Ottawa, l’histoire de l’Est canadien se révèle. Avec les majestueuses chutes du Niagara ou le parc national des Mille-Îles, des trésors naturels attendent également les clients. Sans oublier l’ambiance conviviale et authentique de la traditionnelle cabane à sucre.

De plus, pour une immersion totale façon Cabane au Canada, cet itinéraire de 8 nuits comprend deux nuitées à l'Auberge du Cap au Leste. Un hébergement chaleureux au cœur d'une nature préservée, sur les rives du Fjord du Saguenay. L'option idéale pour les clients à la recherche d'un séjour complet, tout en respectant un budget limité grâce aux prix incisifs proposés par le spécialiste du voyage groupes.

Pour répondre aux attentes des voyageurs, cet itinéraire est disponible de juin à octobre, pour une découverte sous le soleil estival ou rythmée par la magie des couleurs de l’automne.

© Niagara Tourism
© Niagara Tourism

L’Auberge du Cap au Leste : un hébergement exceptionnel

Bien que l’intégralité des hébergements proposés sur le séjour "Au cœur de l’été” soient qualitatifs et confortables, mention spéciale pour l’Auberge du Cap au Leste. Chez Receptour, cet établissement typiquement Québécois qui trône sur les hauteurs du Fjord du Saguenay, est un hébergement coup de cœur. Pépite nature par excellence avec une des plus belles vues panoramiques du Québec, il accueille les invités pour une immersion plein air unique.

Le cadre enchanteur des lieux vaut à lui seul le détour ainsi que ses couchers de soleil à couper le souffle. À cela s’ajoute les chambres, toutes rénovées en 2025, à la décoration rustique et ambiance cosy. Les voyageurs y logeront dans de grands chalets partagés, avec salle de bain privée dans chaque chambre.

Ici, les clients ont tout le loisir d’explorer les kilomètres de forêt boréale grâce à du temps libre pensé pour profiter de l’auberge et ses installations (spa, piscine, location de vélo, paddle...). Idéal avant de passer à table pour déguster les plats savoureux, à base de produits locaux, concoctés par le chef et passer des soirées autour du feu sous les étoiles d’un ciel d’une pureté sans égale. Bref, l’assurance de vivre l’essentiel du Québec avec un programme conçu pour répondre à leurs attentes et bien plus !
© CAL
© CAL

Un séjour d’été clé en main pensé pour les pros

Pour simplifier la commercialisation et faciliter la vente de ce circuit groupes pour les professionnels, Receptour Canada le propose en formule Prêt-à-vendre (PAV). Le principe est simple. L’agence offre des dates avec du stock à disponibilité immédiate, grâce à des allotements déjà négociés auprès de tous les partenaires du parcours.

Ce format de séjour clé en main devient un vrai levier de vente pour les agences. Ce sont des dates préétablies, des disponibilités et des tarifs négociés garantis à l’avance. En d’autres termes, l'assurance des meilleurs prix, sans oublier, une confirmation immédiate en tout temps.

Côté expérience, les inclusions ne sont pas en reste. Entre activités culturelles encadrées par des guides locaux, expérience immersive à la Cabane à sucre, ou encore les repas à l’Auberge du Cap au Leste... Le programme "Au cœur de l’été” a été pensé pour proposer un équilibre subtil entre découverte, culture et un condensé de plaisir pour les voyageurs.

Des programmes authentiques et sur-mesure, à travers le Canada !

Grâce à son solide réseau de partenaires triés sur le volet, ainsi qu’une communauté de guides locaux experts et une équipe de passionnés, l’agence basée à Montréal peut s’enorgueillir d’une offre de voyage riche et variée. Loin de se spécialiser sur un seul secteur géographique, Receptour opère des voyages d’été sur-mesure sur l’ensemble du Canada pour s’adapter aux envies des clients.

Aventure dans les Rocheuses d’Alberta et ses lacs turquoise, voyage sous les embruns de la maritime Gaspésie et son accueil incomparable, escapade sur l’île de Vancouver à la rencontre des orques ou immersion en culture autochtone dans l’Ouest canadien : tout est possible !

Des séjours innovants au cœur de la nature aux programmes qui cochent toutes les cases des incontournables, en passant par des escapades urbaines pour aventurier citadin, l’agence réceptive vous invite à découvrir l’intégralité de son offre été 2027 à travers son catalogue inspirant.
© Receptour by Canva
© Receptour by Canva

À propos de Receptour Canada

Depuis près de 50 ans, le réceptif Receptour Canada imagine des voyages groupes de qualité, au Canada. L’équipe, basée à Montréal, crée des programmes authentiques et diversifiés pour une clientèle internationale. L’agence propose des séjours groupes, petits groupes, et des départs garantis à travers le pays. L'agence est membre du groupe ToundriGo, réceptif Nord-Américain qui rassemble les marques Toundra Voyages (FIT), Windigo (Voyage d’Aventure) et Think Incentive (MICE).

Retrouvez plus d’informations juste ici.

Le meilleur de l’été au Canada pour les groupes avec Receptour
Linda FIUMARA
Directrice
sales@receptourcanada.com
Mélissa BOUGUELLI
Responsable marketing et communication
marketing@toundrigo.com

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Tags : Receptour
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