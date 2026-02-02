TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Receptour Canada dévoile sa brochure Hiver 2027 pour les groupes


L’agence réceptive basée à Montréal présente fièrement sa nouvelle brochure. Véritable référence pour l’organisation de voyages groupes au Canada, Receptour entend jouer pleinement son rôle de partenaire de confiance auprès des agences.


Rédigé par Receptour le Lundi 2 Février 2026

© Receptour by Canva
Agencia Catalana de Turisme

Un catalogue d’inspiration crée par des experts de la destination


Fidèle à son ADN, l’agence propose des itinéraires cousus mains, adaptables, de l’île de Vancouver à Montréal, en passant par les Rocheuses d’Alberta. Le tout conçu avec passion et un souci du détail inégalé par une équipe experte de la destination.

Le spécialiste du voyage groupes depuis près de 50 ans présente une offre pensée au pluriel. La programmation met à l’honneur des séjours d’hiver combinant villes canadiennes, nature grandiose et expériences immersives, avec une forte attention portée à la personnalisation et au tourisme responsable.

“Receptour croit sincèrement aux voyages groupes personnalisables et à la découverte du Canada autrement. Cette brochure est avant tout un catalogue d’inspiration, pensé pour accompagner les agences dans la construction de projets hivernaux différenciant” (Linda Fiumara, directrice de Receptour)

Cette nouvelle brochure Hiver 2027 se structure autour de plusieurs axes :

Les séjours multi-activités : La magie de l’hiver par excellence pour vos voyageurs en quête d’une expérience authentique. Traîneau à chiens, randonnée en raquettes, pêche blanche, motoneige, hockey ou cabane à sucre... tout y est !

Les escapades urbaines : Le dynamisme et le riche patrimoine des villes canadiennes sous un manteau de neige. De Montréal à Toronto, sans oublier Vancouver et Québec, des programmes équilibrés combinant visites guidées, temps libres et expériences iconiques.

Les produits écoresponsables : Des hébergements engagés, auberges éco-nature et la valorisation des partenaires locaux, dans une démarche de tourisme durable pour l’agence Montréalaise, certifiée partenaire Travelife.

Un véritable outil de vente pensé pour les pros

À travers les pages, on découvre un pêle-mêle d’itinéraires, en phase avec les tendances, aussi bien du côté des voyageurs que du côté des professionnels du tourisme. Avec cette brochure, Receptour Canada confirme sa volonté d’être un partenaire de long terme pour les agences, capable de conjuguer innovation, fiabilité opérationnelle et connaissance accrue de la destination.

Résultat ? Un condensé d’expériences à forte valeur ajoutée, capables de nourrir le discours de vente ainsi qu’un équilibre assumé entre sécurité commerciale et différenciation, indispensable pour se démarquer dans la vente de voyages impactants.

Au-delà des programmes présentés, le catalogue hivernal 2027 place les projecteurs sur les membres de l’équipe de l’agence réceptive Montréalaise, leur expertise métier et leur accompagnement commercial. Chaque séjour est présenté de manière claire, avec des arguments de vente directement exploitables par les agents.

Tout au long de l’année, des repérages réguliers, échanges constants avec les partenaires locaux et retours d’expérience nourrissent une lecture actualisée et pragmatique de la destination Canada. Cette proximité, entretenue au quotidien entre Receptour et les agences, permet d’ajuster les propositions au plus près des réalités du voyage groupes.

Parmi les temps forts de la brochure, l’incontournable séjour « Fjord du Saguenay – Au cœur de l’hiver » affirme son statut de best-seller. Ce départ garanti multi-activités au Québec continue d’être un produit clé en main, facile à commercialiser pour les agences. Un programme gagnant pour faire vivre la magie de l’hiver aux voyageurs, mais pas le seul !
© Receptour
Un programme d’hiver signature pour les groupes

Chez Receptour, l’Auberge du Cap au Leste, qui trône sur les rives du Fjord du Saguenay, est un hébergement chouchou. Pépite nature par excellence avec une des plus belles vues panoramiques du Québec, l’établissement accueille vos clients en immersion plein air avec un séjour en formule prêt-à-vendre baptisé Au coeur de l’hiver.

Le principe de ce séjour clé en main est simple. L’agence vous propose des dates avec du stock à disponibilité immédiate. Ce format de séjour clé en main devient un vrai levier de vente pour les agences. Ce sont des dates préétablies, des disponibilités et des tarifs négociés garantis à l’avance. En d’autres termes, l'assurance des meilleurs prix, sans oublier, une confirmation immédiate en tout temps. Parfait pour les ventes rapides et la gestion des groupes.

Au coeur de l’hiver (7 jours – 6 nuits) est le séjour idéal pour vivre l’hiver québécois comme les locaux. Après avoir exploré les richesses culturelles de Montréal et Québec, direction les grands espaces. Vos clients profitent de 4 nuits, isolés en nature, à l’Auberge du Cap au Leste. Au programme, une multitude d’activités dont une journée de motoneige en duo, une demi-journée de traineau à chiens en duo, raquette, hockey sur glace...
Cet itinéraire est disponible de janvier à mars pour découvrir le Québec sous son épais manteau blanc.

Cerise sur le sundae ? Des options sont disponibles au Cap au Leste comme la motoneige en solo ou le surclassement en chalet privé.

En résumé, l’ambition est claire pour Receptour Canada : faciliter les ventes et s’affirmer comme un partenaire de confiance, engagé aux côtés des professionnels.
© Receptour
À propos de Receptour Canada

Depuis près de 50 ans, le réceptif Receptour Canada imagine des voyages groupes de qualité, au Canada. L’équipe, basée à Montréal, crée des programmes authentiques et diversifiés pour une clientèle internationale. L’agence propose des séjours groupes, petits groupes, et des départs garantis à travers le pays. L'agence est membre du groupe ToundriGo, réceptif Nord-Américain qui rassemble les marques Toundra Voyages (FIT), Windigo (Voyage d’Aventure) et Think Incentive (MICE).

Retrouvez plus d’informations juste ici.

Elorri LASQUIBAR
Chargée de développement
sales@receptourcanada.com
Mélissa BOUGUELLI
Responsable marketing et communication
marketing@toundrigo.com

