Croisières : quelles sont les attentes des passagers en 2026 ? [ABO]

Une conférence donnée lors du Fitur

Présentée à Fitur Cruises à Madrid, l’étude menée par CruceroAdicto.com auprès de milliers de croisiéristes hispanophones - en Espagne comme dans les Amériques - éclaire l’évolution rapide des comportements clients dans un grand marché émetteur européen.

Rédigé par Laurent Guéna le Lundi 26 Janvier 2026

Lu 890 fois