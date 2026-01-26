TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Croisières : quelles sont les attentes des passagers en 2026 ? [ABO]

Une conférence donnée lors du Fitur


Présentée à Fitur Cruises à Madrid, l’étude menée par CruceroAdicto.com auprès de milliers de croisiéristes hispanophones - en Espagne comme dans les Amériques - éclaire l’évolution rapide des comportements clients dans un grand marché émetteur européen.


Rédigé par le Lundi 26 Janvier 2026

Des journées complètes à terre peuvent désormais faire pencher la balance au moment de réserver. @Deposit-Photos
Des journées complètes à terre peuvent désormais faire pencher la balance au moment de réserver. @Deposit-Photos
Aer Lingus
À l’occasion de Future Cruises, organisé dans le cadre du salon Fitur, Jesús García, rédacteur en chef de CruceroAdicto.com, a choisi de renverser le regard traditionnellement porté par les compagnies sur le marché.

« Sans croisiéristes, il n’y a pas d’industrie de la croisière », a-t-il rappelé, en s’appuyant sur une vaste collecte de données issues de son magazine, du Club de croisiéristes (près de 30 000 membres hispanophones).

Objectif : comprendre comment les voyageurs réservent aujourd’hui, ce qu’ils attendent pour 2026 et ce qui commence à les irriter.

Premier constat : le croisiériste de 2026 apparaît nettement plus expérimenté. Beaucoup enchaînent désormais plusieurs départs par an et arrivent en agences avec une idée précise du produit recherché.

Plus de la moitié savent déjà vers quelle compagnie se tourner, parfois même en citant des marques absentes de l’offre habituelle des réseaux.

Passagers croisières : un client plus mûr, mieux informé… et plus exigeant



La préparation se fait largement en amont sur Internet : blogs spécialisés, forums et avis clients nourrissent la réflexion avant tout contact commercial. Autre évolution notable : la barrière linguistique s’estompe.

Les voyageurs hispanophones se tournent davantage vers des compagnies allemandes comme AIDA ou TUI, notamment parmi les profils aguerris.

Ils se montrent aussi plus attentifs au coût réel du voyage - intégrant taxes, pourboires et forfaits boissons - et réservent plus tôt, tout en combinant parfois une croisière anticipée et une autre en dernière minute.

44 % sélectionnent d’abord la zone de navigation

Selon l’analyse présentée à Madrid, le premier critère de choix reste l’itinéraire : 44 % sélectionnent d’abord la zone de navigation, qu’il s’agisse de la Méditerranée, des fjords, des Caraïbes ou de l’Alaska. Viennent ensuite le rapport qualité-prix global et la taille du navire.

Les mégas paquebots ne font pas l’unanimité : 41 % des répondants privilégient des unités de moins de 3 500 passagers, jugées plus qualitatives en termes de service et d’ambiance à bord.

Les voyageurs attachent également une importance croissante aux temps d’escale.

Six heures minimum deviennent un standard recherché, tandis que des journées complètes à terre peuvent désormais faire pencher la balance au moment de réserver.

Fidélité en recul, diversification en hausse

L’un des chiffres marquants dévoilés à Fitur concerne la fidélité : 82 % des croisiéristes se disent attachés à l’expérience plutôt qu’à une marque, et deux clients sur trois changent de compagnie ou de navire à chaque départ.

Les programmes de fidélisation ne jouent plus un rôle déterminant dans la décision d’achat. Les profils expérimentés élargissent au contraire leur terrain de jeu, testant des compagnies britanniques, nordiques ou allemandes, et recherchant des produits plus différenciants - comme les croisières côtières en Norvège.

Plus préoccupant pour certains opérateurs : une montée des non-repeaters, notamment après des produits très grand public, jugés parfois en décalage avec les attentes créées par la communication.

Les agences restent centrales… mais challengées

Autres articles
Dans les circuits de distribution, les agences conservent un rôle clé : environ 50 % des réservations transitent encore par elles. Mais la vente directe progresse, portée par des clients mieux informés, tandis que les réservations réalisées à bord pour un futur départ gagnent également du terrain.

Les voyageurs plébiscitent toutefois les agences spécialisées dans la croisière, capables d’apporter conseil et suivi personnalisé.

La formule gagnante : se documenter en ligne puis conclure avec un professionnel de confiance.


Lu 890 fois

Tags : croisieres, fitur
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Ecoutez la newsletter
Ecoutez tous les articles
Premium

CLUB ABONNES

Croisières : quelles sont les attentes des passagers en 2026 ? [ABO]

Croisières : quelles sont les attentes des passagers en 2026 ? [ABO]

Agences : comment et pourquoi créer son propre salon ? [ABO] Agences : comment et pourquoi créer son propre salon ? [ABO]

Revue de presse du tourisme : Record de fréquentation, inondation et catastrophe ferroviaire [ABO] Revue de presse du tourisme : Record de fréquentation, inondation et catastrophe ferroviaire [ABO]

Vol sec annulé : qui de l’agence ou de la compagnie doit indemniser les passagers ? [ABO] Vol sec annulé : qui de l’agence ou de la compagnie doit indemniser les passagers ? [ABO]

Futuroscopie

Futuroscopie

Les musées ont-ils un avenir et lequel ? [ABO]

Les musées ont-ils un avenir et lequel ? [ABO]

Le littoral va-t-il survivre aux désordres climatiques ? [ABO] Le littoral va-t-il survivre aux désordres climatiques ? [ABO]

Cocooning, surtourisme, digital nomads... les néologismes au service de la prospective ? [ABO] Cocooning, surtourisme, digital nomads... les néologismes au service de la prospective ? [ABO]

Vraies tendances ou illusions : radiographie d'un monde en recomposition [ABO] Vraies tendances ou illusions : radiographie d'un monde en recomposition [ABO]

Dernière heure

Tout savoir sur le nouveau programme de fidélité de Vueling !

États-Unis : avec des amis comme ça…

Sécurité, coûts, consolidation : les nouveaux défis du voyage d’affaires

SFMA 2026 : trois jours pour rencontrer les recruteurs de l'aérien

Agences : comment et pourquoi créer son propre salon ? [ABO]

Brand News

2026 : une année de structuration, d’engagement et de projection pour Assurever

2026 : une année de structuration, d’engagement et de projection pour Assurever
L’année 2026 s’ouvre sous le signe de la structuration et de l’élan pour Assurever. Après plusieurs...
Les annonces

TANGANYIKA EXPEDITIONS - Technico-commercial groupes H/F - CDD - (Antony (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CROISIEUROPE - Assistant Administratif de Production Touristique (F/H) - CDD - (Strasbourg (67))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

MSC CROISIERES - Commercial CSE, collectivités et associations H/F - CDI - (Paris (75))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

RIU Hotels & Resorts : une année placée sous le signe de l’expansion, de la confiance et de l’excellence

RIU Hotels &amp; Resorts : une année placée sous le signe de l’expansion, de la confiance et de l’excellence

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée
Distribution

Distribution

TourCom confirme ses ambitions européennes

TourCom confirme ses ambitions européennes
Partez en France

Partez en France

La Corse autrement : faites découvrir l’île de Beauté avec les circuits d’Ollandini Voyages !

La Corse autrement : faites découvrir l’île de Beauté avec les circuits d’Ollandini Voyages !
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

États-Unis : avec des amis comme ça…

États-Unis : avec des amis comme ça…
Production

Production

Hiver 2026 : l'Égypte s'envole, les États-Unis boudés par les Français

Hiver 2026 : l'Égypte s'envole, les États-Unis boudés par les Français
AirMaG

AirMaG

Tout savoir sur le nouveau programme de fidélité de Vueling !

Tout savoir sur le nouveau programme de fidélité de Vueling !
Transport

Transport

OUIGO se renforce sur la région Grand Est vers Paris et Marseille

OUIGO se renforce sur la région Grand Est vers Paris et Marseille
La Travel Tech

La Travel Tech

Civitatis présente son nouveau compagnon de voyage intelligent

Civitatis présente son nouveau compagnon de voyage intelligent
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

TMR dévoile les dates de son 51e tour du monde

TMR dévoile les dates de son 51e tour du monde
HotelMaG

Hébergement

B&B HOTELS mise sur l’Alsace et rouvre un hôtel à Brumath

B&amp;B HOTELS mise sur l’Alsace et rouvre un hôtel à Brumath
Voyages responsables

Voyages Responsables

Clef Verte dépasse les 3 000 établissements labellisés

Clef Verte dépasse les 3 000 établissements labellisés
CruiseMaG

CruiseMaG

Et si la fidélité devenait votre meilleur argument de vente ?

Et si la fidélité devenait votre meilleur argument de vente ?
TravelJobs

Emploi & Formation

Transilien SNCF Voyageurs prévoit 600 recrutements en Île-de-France en 2026

Transilien SNCF Voyageurs prévoit 600 recrutements en Île-de-France en 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Sécurité, coûts, consolidation : les nouveaux défis du voyage d’affaires

Sécurité, coûts, consolidation : les nouveaux défis du voyage d’affaires
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias