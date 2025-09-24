Près d’un tiers des non-croisiéristes en France prêts à franchir le pas !

La Méditerranée (46%), les Caraïbes et les Antilles (40%), l’Europe du Nord (37%) et les îles Canaries/Madère (30%) concentrent l’essentiel des envies.



Le potentiel de croissance repose sur les primo-croisiéristes. Près de 31% des Français n’ayant jamais embarqué se disent intéressés, à condition que certaines attentes soient satisfaites.



Trois déclencheurs ressortent nettement : le rapport qualité-prix (58%), la destination (55%) et le prix global du séjour (50%). Le dépaysement (35%) complète ce tableau.



La dimension familiale s’impose également comme un levier stratégique : plus d’un non-croisiériste sur deux avec enfants se dit séduit par les formules « famille », en particulier les jeunes parents, sensibles aux tarifs attractifs et aux activités adaptées.