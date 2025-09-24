TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Près d’un tiers des non-croisiéristes en France prêts à franchir le pas !

Selon une étude MSC Croisières et Audirep


Si près d’un Français sur cinq a déjà testé la croisière, le potentiel de croissance repose désormais sur les non-croisiéristes. Près d’un tiers d’entre eux se disent intéressés, à condition que leurs attentes soient satisfaites.


Mercredi 24 Septembre 2025

Selon une récente étude, MSC Croisières bénéficie d’une image positive auprès de 88% des croisiéristes interrogés - Photo : LG
Selon l’étude « Croisières et consommateurs français 2025 » menée par MSC Croisières et l’institut Audirep auprès de 3 020 Français, la croisière séduit par sa capacité à combiner découverte et confort.

Près de 88% des voyageurs se disent satisfaits de leur dernière expérience.

Les répondants mettent en avant la richesse des itinéraires (40%), le confort des navires (35%) et la diversité des services à bord, de la restauration aux animations (22%).

Cette satisfaction se traduit par une fidélisation exceptionnelle : huit croisiéristes sur dix déclarent vouloir repartir, et plus des deux tiers envisagent même une nouvelle croisière dès l’année suivante.

Primo-croisiéristes : un vivier à conquérir

La Méditerranée (46%), les Caraïbes et les Antilles (40%), l’Europe du Nord (37%) et les îles Canaries/Madère (30%) concentrent l’essentiel des envies.

Le potentiel de croissance repose sur les primo-croisiéristes. Près de 31% des Français n’ayant jamais embarqué se disent intéressés, à condition que certaines attentes soient satisfaites.

Trois déclencheurs ressortent nettement : le rapport qualité-prix (58%), la destination (55%) et le prix global du séjour (50%). Le dépaysement (35%) complète ce tableau.

La dimension familiale s’impose également comme un levier stratégique : plus d’un non-croisiériste sur deux avec enfants se dit séduit par les formules « famille », en particulier les jeunes parents, sensibles aux tarifs attractifs et aux activités adaptées.

Une image très positive pour MSC Croisières

L’étude souligne la place de MSC Croisières dans le paysage français. La compagnie bénéficie d’une image positive auprès de 88% des croisiéristes interrogés, qui saluent la modernité des navires construits en France, la qualité des services et l’attention des équipages.

Son offre premium, le MSC Yacht Club, poursuit sa montée en puissance : trois quarts des clients en ont connaissance et 76% le jugent attractif.

Le MSC Poesia est le dernier navire de la flotte à être doté de ce « navire dans le navire », le 18e à bénéficier de cet espace exclusif.

Par ailleurs, lors d’une conférence de presse tenue à l’occasion de l’IFTM 2025, MSC a rappelé qu’elle déploie désormais des itinéraires toute l’année au départ des Antilles françaises, tout en soulignant que Miami est devenu le deuxième port d’embarquement des Français, après Marseille.

Ajoutons que le MSC World Asia sera livré fin 2026.

Un organigramme en mouvement chez MSC France

L’actualité de la compagnie est aussi marquée par une réorganisation de son organigramme.

Arrivée comme CCO, Cécile Walson reprend, "avec un œil neuf" une grande partie des attributions du DG France, Patrick Pourbaix, désormais chargé de développer la marque luxe Explora Journeys aux côtés de Laurent Schenten, qui occupe le poste de directeur commercial.

De son côté, Benoît Chareyre devient directeur commercial de MSC France, tandis que Véronique Roux est nommée directrice des ventes, et Maud Autrechy prend la direction de la communication.


