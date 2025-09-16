TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Explora Journeys mettra le cap vers l'Asie en 2027-2028

La compagnie dévoile ses itinéraires et annonce le lancement d’EXPLORA V


Explora Journeys dévoile sa programmation 2027-2028, qui sera marquée par les premières escales de la compagnie de luxe en Asie. Cette nouvelle saison sera également ponctuée par l’arrivée d’EXPLORA V, qui entamera ses itinéraires en Méditerranée avant de mettre le cap vers la mer Rouge et la péninsule Arabique.


Rédigé par le Mercredi 17 Septembre 2025

Dernier-né de la flotte d’Explora Journeys, EXPLORA V sera mis à l’eau en décembre 2027 - Visuel Explora Journeys
Avec près de 100 voyages à travers 59 pays et 200 escales, Explora Journeys lève le voile sur sa Collection 2027-2028, qui s’illustre par une étape majeure pour la compagnie : les premières escales en Asie.

L'EXPLORA III mettra le cap dans la région, au cours de 28 itinéraires immersifs, qui prévoient 47 escales à travers le Japon, la Corée du Sud, la Chine, le Vietnam, la Thaïlande, le Cambodge, la Malaisie, l’Indonésie et Singapour - chacune constituant une étape inaugurale.

"Avec des escales nocturnes à Tokyo, Osaka, Hong Kong, Shanghai, Naha (Japon), Ha Long (Vietnam), Hô Chi Minh-Ville et Bali, les voyageurs disposeront du temps et de l’espace nécessaires pour s’immerger pleinement dans la vie locale", précise Explora Journeys dans un communiqué.

Les itinéraires s’accorderont aux saisons et coïncideront également avec des événements culturels emblématiques, tels que la Semaine d’or à Shanghai et les célébrations du Nouvel An chinois à bord en janvier 2028, ponctuées de divertissements et de festivités traditionnelles.

"L’arrivée d’Explora Journeys en Asie représente un moment clé pour la marque et pour nos voyageurs, a déclaré Anna Nash, présidente d’Explora Journeys dans un communiqué. Elle illustre notre volonté d’élargir sans cesse nos horizons, tout en rendant hommage à la richesse culturelle et à la beauté naturelle de cette région unique".

L'EXPLORA V mis à l’eau en décembre 2027

Cette plus large couverture du globe est permise également par l'arrivée d’EXPLORA V dans la flotte, et qui entamera son itinéraire au gré des paysages méditerranéens avant de mettre le cap vers la mer Rouge et la péninsule Arabique.

Le dernier-né d’Explora Journeys sera mis à l’eau en décembre 2027, et ses voyages inauguraux couvriront 27 escales réparties dans neuf pays, avec une étape inaugurale à Salerne, porte d’entrée de la côte amalfitaine.

"Parmi les temps forts de la saison, le réveillon du Nouvel An à Naples offre aux passagers d’EXPLORA V une vue spectaculaire sur le légendaire feu d’artifice depuis la mer, une manière éblouissante de célébrer l’arrivée de la nouvelle année", précise Explora Journeys.

Après ses itinéraires méditerranéens, EXPLORA V mettra le cap vers l’est, en mer Rouge et dans la péninsule Arabique, où il rejoindra EXPLORA I pour proposer une série de voyages à travers l’Égypte, la Jordanie, l’Arabie saoudite, Oman, les Émirats arabes unis, le Qatar et Bahreïn.

Les voyageurs auront l’occasion de découvrir des sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, parmi lesquels Pétra, Louxor, les pyramides de Gizeh ou encore les trésors archéologiques d’AlUla en Arabie saoudite.

Caraïbes, Amérique centrale, Amazonie...

Tout au long de la saison 2027-2028, EXPLORA II et EXPLORA IV, de leur côté, sillonneront les Caraïbes, l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud.

Les itinéraires couvrent 51 escales à travers 30 pays et territoires, dont le port inaugural de Port Antonio en Jamaïque, et invitent à explorer aussi bien des îles emblématiques que des trésors plus confidentiels, tels que Jost Van Dyke (îles Vierges britanniques) ou Terre-de-Haut (Guadeloupe).

"En Amérique centrale, les voyageurs pourront pagayer en kayak sous la canopée de la forêt tropicale, explorer les vestiges mayas ou contempler les paysages volcaniques, tandis que l’Est des Caraïbes se prête à des journées douces, rythmées par le rhum punch, la musique et les plages de sable blanc.

L’Amazonie révèle un tout autre tempo : le long du fleuve majestueux, les passagers partiront à la rencontre de communautés isolées comme Boca da Valeria et Santarém, avec une escale prolongée à Manaus, ville façonnée au cœur de la jungle", poursuit Explora Journeys.

Pour célébrer le Nouvel An, EXPLORA II et EXPLORA IV offriront une vue privilégiée sur les célèbres feux d’artifice de San Juan (Porto Rico), depuis l’intimité feutrée du navire, en mer.

Assur-Travel élargit ses garanties pour les agences de voyages : une couverture exclusive face aux risques des packages dynamiques

Assur-Travel élargit ses garanties pour les agences de voyages : une couverture exclusive face aux risques des packages dynamiques

Civitatis, la plateforme d'activités, de visites guidées et de transferts, vous donne rendez-vous à l’IFTM 2025 (Stand F091)

Civitatis, la plateforme d'activités, de visites guidées et de transferts, vous donne rendez-vous à l’IFTM 2025 (Stand F091)
