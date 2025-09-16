Explora Journeys mettra le cap vers l'Asie en 2027-2028

Avec des escales nocturnes à Tokyo, Osaka, Hong Kong, Shanghai, Naha (Japon), Ha Long (Vietnam), Hô Chi Minh-Ville et Bali, les voyageurs disposeront du temps et de l’espace nécessaires pour s’immerger pleinement dans la vie locale

L’arrivée d’Explora Journeys en Asie représente un moment clé pour la marque et pour nos voyageurs

Elle illustre notre volonté d’élargir sans cesse nos horizons, tout en rendant hommage à la richesse culturelle et à la beauté naturelle de cette région unique