Explora Journeys choisit Jannik Sinner comme nouvel ambassadeur mondial

Explora Journeys, filiale du groupe MSC, a annoncé un partenariat avec le joueur de tennis italien Jannik Sinner, qui devient ambassadeur mondial de la marque.
Cette collaboration repose sur des valeurs communes autour de la précision, de la passion et de la recherche d’excellence.
L’ascension de Jannik Sinner sur le circuit professionnel, marquée par la discipline et la maîtrise de soi, fait écho à l’approche d’Explora Journeys, qui met l’accent sur le raffinement et le souci du détail dans chacune de ses expériences en mer.
Cette collaboration repose sur des valeurs communes autour de la précision, de la passion et de la recherche d’excellence.
L’ascension de Jannik Sinner sur le circuit professionnel, marquée par la discipline et la maîtrise de soi, fait écho à l’approche d’Explora Journeys, qui met l’accent sur le raffinement et le souci du détail dans chacune de ses expériences en mer.
"The Ocean State of Mind" comme fil conducteur du partenariat
Autres articles
-
Explora Journeys enrichit ses croisières en Alaska et au Canada
-
Explora Journeys : une cérémonie pour trois nouveaux navires (Vidéo)
-
Visite à bord de l’Explora II : l’Ocean State of Mind selon Explora Journeys (vidéo)
-
Explora Journeys continue de déployer son programme Explora Club
-
À Marseille, Explora Journeys poursuit son opération séduction
Le concept "The Ocean State of Mind", signature de la compagnie, inspire cette alliance.
Il traduit un mode de vie centré sur la sérénité, l’équilibre et le bien-être, des éléments que le sportif considère comme essentiels à la performance.
"Je crois au pouvoir de la nature et de la pleine conscience", a déclaré Jannik Sinner, soulignant la proximité entre sa philosophie personnelle et l’univers de la marque.
Pour Anna Nash, Global President d’Explora Journeys, le joueur incarne "l’authenticité, l’excellence et l’engagement envers le bien-être", valeurs fondatrices de la compagnie.
Le partenariat inclura des apparitions dans des campagnes de communication, la co-création d’expériences exclusives à bord et l’élaboration de rituels de bien-être.
Il traduit un mode de vie centré sur la sérénité, l’équilibre et le bien-être, des éléments que le sportif considère comme essentiels à la performance.
"Je crois au pouvoir de la nature et de la pleine conscience", a déclaré Jannik Sinner, soulignant la proximité entre sa philosophie personnelle et l’univers de la marque.
Pour Anna Nash, Global President d’Explora Journeys, le joueur incarne "l’authenticité, l’excellence et l’engagement envers le bien-être", valeurs fondatrices de la compagnie.
Le partenariat inclura des apparitions dans des campagnes de communication, la co-création d’expériences exclusives à bord et l’élaboration de rituels de bien-être.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille