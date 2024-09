Anna Nash nommée Présidente d’Explora Journeys

Pierfrancesco Vago, Président exécutif de la division croisière du groupe MSC, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir Anna chez Explora Journeys. Son expertise reconnue dans le secteur de l'hôtellerie ultra-luxueuse, associée à ses capacités exceptionnelles en matière de leadership, nous aidera à positionner notre marque comme leader mondial tout en continuant à établir de nouvelles normes dans le voyage de luxe. »



Anna Nash a ajouté : « Je suis incroyablement fière de rejoindre Explora Journeys à un moment charnière de sa croissance et de son développement. L'engagement de la marque à redéfinir l'expérience des voyages de luxe sur l'océan est inspirant, et je suis impatiente de travailler en étroite collaboration avec M. Vago et l'équipe talentueuse pour poursuivre la construction de cette vision. Ensemble, nous nous efforcerons de créer des voyages inoubliables qui résonnent auprès des voyageurs exigeants du monde entier. »



Dans son nouveau rôle de Présidente d'Explora Journeys, Anna Nash sera chargée de piloter la vision stratégique et les initiatives de croissance de la marque, qui continue à redéfinir le paysage des voyages de luxe sur l'océan.



Explora Journeys se prépare à agrandir sa flotte avec le lancement cette semaine d'EXPLORA II, le deuxième navire de la collection, suivi de quatre autres navires qui entreront en service entre 2026 et 2028.