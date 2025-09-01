TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Explora Journeys enrichit ses croisières en Alaska et au Canada

Des expériences immersives à terre pour l’été 2027


Explora Journeys élargit son offre pour l’été 2027 avec des séjours terrestres immersifs en Alaska et dans les Rocheuses canadiennes. Proposées avant ou après ses croisières, ces expériences de trois à cinq nuits mêlent trajets en train de luxe, rencontres avec la faune et découvertes culturelles.


Rédigé par le Mardi 2 Septembre 2025

Explora Journeys élargit son offre pour l’été 2027 avec des séjours terrestres immersifs en Alaska et dans les Rocheuses canadiennes - Depositphotos.com @pandionhiatus3
Explora Journeys élargit son offre pour l’été 2027 avec des séjours terrestres immersifs en Alaska et dans les Rocheuses canadiennes - Depositphotos.com @pandionhiatus3
Explora Journeys, dévoile pour l’été 2027 une série d’expériences terrestres conçues pour compléter ses itinéraires en Alaska et dans l’Ouest canadien.

Ces immersions, proposées avant ou après les croisières, permettent aux voyageurs de prolonger leur découverte des paysages et de la culture locale.

S’inscrivant dans la philosophie du slow travel, ces séjours à terre, d’une durée de trois à cinq nuits, combinent trajets en train ou autocar, rencontres avec la faune et expériences culinaires, tout en conservant le service et le raffinement propres à Explora Journeys.

Alaska : nature et culture avant l’embarquement

Pour les départs depuis Seward, Explora Journeys propose deux circuits immersifs.

L’Immersion en Alaska (3 nuits) conduit les voyageurs à Anchorage, Denali et Talkeetna, avec un trajet à bord d’un train panoramique de luxe, la découverte du parc national de Denali et une visite du quartier général de l’Iditarod.

Plus long, l’itinéraire Aventures en Alaska (4 nuits) inclut Fairbanks, Denali et Girdwood, offrant des expériences ferroviaires prolongées, des rencontres avec la faune locale et une diversité de paysages allant des glaciers aux vastes plaines.

Rocheuses canadiennes : panoramas avant ou après la croisière

Les croisières au départ ou à l’arrivée de Vancouver peuvent être complétées par un voyage à bord du légendaire Rocky Mountaineer, en cabine GoldLeaf, à travers les paysages spectaculaires des Rocheuses canadiennes.

Après la croisière, l’itinéraire de Calgary à Vancouver (5 nuits) invite à explorer le parc national de Banff, ses lacs glaciaires et à profiter de balades en télécabine sur Sulphur Mountain, avant de conclure par une découverte de Vancouver.

Proposée en sens inverse, la formule de Vancouver à Calgary (5 nuits) offre une traversée immersive ponctuée de visites de lacs, cascades et d’une étape à Calgary avant l’embarquement.

Les réservations pour l’été 2027 sont ouvertes sur le site d’Explora Journeys, via l’Explora Experience Centre ou par l’intermédiaire des agences de voyages.

