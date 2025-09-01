Explora Journeys enrichit ses croisières en Alaska et au Canada

Pour les départs depuis Seward, Explora Journeys propose deux circuits immersifs.



L’Immersion en Alaska (3 nuits) conduit les voyageurs à Anchorage, Denali et Talkeetna, avec un trajet à bord d’un train panoramique de luxe, la découverte du parc national de Denali et une visite du quartier général de l’Iditarod.



Plus long, l’itinéraire Aventures en Alaska (4 nuits) inclut Fairbanks, Denali et Girdwood, offrant des expériences ferroviaires prolongées, des rencontres avec la faune locale et une diversité de paysages allant des glaciers aux vastes plaines.