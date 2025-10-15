Ocean Cay : la Fondation MSC partage son savoir-faire en restauration marine

La Fondation MSC a présenté les résultats de ses programmes de recherche et de restauration marine menés sur l’île d’Ocean Cay, aux Bahamas @MSC
La Fondation MSC a pris part au Congrès mondial de la nature de l’UICN, grand rendez-vous quadriennal réunissant gouvernements, scientifiques et acteurs privés autour des enjeux de biodiversité et de développement durable.
Lors de cinq sessions, dont le premier Sommet de la philanthropie de l’UICN, la directrice exécutive de la Fondation MSC, Daniela Picco, a détaillé la manière dont la philanthropie d’entreprise peut renforcer l’impact des initiatives de conservation.
L’île d’Ocean Cay, ancien site industriel reconverti par MSC Croisières en réserve marine et destination touristique, en est l’exemple emblématique. La Fondation y mène des programmes de restauration des récifs coralliens, de formation scientifique et de sensibilisation environnementale via son Centre de Conservation Marine, inauguré en avril 2025.
Ocean Cay : le programme Super Coral Reefs en première ligne
« La philanthropie nous permet d’expérimenter et d’amplifier des solutions qui reconnectent l’homme à la nature. Sur Ocean Cay, nous voyons que restauration et tourisme peuvent coexister, à condition d’être guidés par la science et l’engagement à long terme », a souligné Daniela Picco.
Depuis 2020, la Fondation MSC collabore avec l’Université de Miami et la Nova Southeastern University sur le programme Super Coral Reefs, qui vise à identifier et reproduire les coraux les plus résistants.
Parmi les avancées : le taux de survie de 100 % des coraux élevés en nurserie face à la vague de chaleur marine de 2023, et le lancement des premières réimplantations de colonies robustes.
Créée en 2018 par la famille Aponte, la Fondation MSC, basée à Genève, agit dans quatre domaines : la conservation de l’environnement, le soutien aux communautés, l’éducation et l’aide d’urgence.
Elle s’appuie sur le réseau maritime mondial de MSC pour étendre ses programmes, de l’île d’Ocean Cay aux initiatives menées au Moyen-Orient sur le tourisme côtier régénératif.
