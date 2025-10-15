Ocean Cay : la Fondation MSC partage son savoir-faire en restauration marine

« La philanthropie nous permet d’expérimenter et d’amplifier des solutions qui reconnectent l’homme à la nature. Sur Ocean Cay, nous voyons que restauration et tourisme peuvent coexister, à condition d’être guidés par la science et l’engagement à long terme » , a souligné Daniela Picco.



Depuis 2020, la Fondation MSC collabore avec l’Université de Miami et la Nova Southeastern University sur le programme Super Coral Reefs, qui vise à identifier et reproduire les coraux les plus résistants.



Parmi les avancées : le taux de survie de 100 % des coraux élevés en nurserie face à la vague de chaleur marine de 2023, et le lancement des premières réimplantations de colonies robustes.



Créée en 2018 par la famille Aponte, la Fondation MSC, basée à Genève, agit dans quatre domaines : la conservation de l’environnement, le soutien aux communautés, l’éducation et l’aide d’urgence.



Elle s’appuie sur le réseau maritime mondial de MSC pour étendre ses programmes, de l’île d’Ocean Cay aux initiatives menées au Moyen-Orient sur le tourisme côtier régénératif.