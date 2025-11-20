TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Aranui Cruises célèbre le Festival des Arts des îles Marquises

Avec une escale à Ua Huka


Événement quadriennal majeur du Pacifique, le Festival des Arts des îles Marquises célébrera, du 15 au 19 décembre 2025, la fierté d’être marquisien sur l’île de Ua Huka. À cette occasion, Aranui Cruises adapte son itinéraire et offre à ses passagers une immersion culturelle au cœur de l’archipel.


Le Festival des Arts des îles Marquises réunira en décembre prochain les habitants des six îles habitées de l'archipel autour du thème "Haakāìè", la fierté marquisienne - Photo : Aranui Cruises
Véritable vitrine de la culture polynésienne, le Festival des Arts des îles Marquises réunira, en décembre prochain, les habitants des six îles habitées de l’archipel autour du thème "Haakāìè", la fierté marquisienne.

Danse, chants, artisanat, gastronomie, légendes : pendant quatre jours, l’île de Ua Huka deviendra le cœur battant d’une culture parmi les plus fortes du Pacifique.

À l’occasion de l’édition 2025, le cargo-mixte Aranui 5 fera escale le 18 décembre à Ua Huka, permettant aux passagers de profiter pleinement des festivités : expositions artisanales, visites des musées de l’île, démonstrations de sculpture et rencontres avec les habitants.

Aranui Cruises : deux navires mobilisés en 2027

Aranui Cruises annonce déjà qu’en 2027, deux de ses navires - l’Aranui 5 et le nouvel Aranoa - seront positionnés sur des itinéraires dédiés au Festival des Arts.

Les réservations sont d’ores et déjà ouvertes.

Basée à Papeete, Aranui opère depuis plus de 40 ans en tant que compagnie emblématique de la Polynésie française, avec un modèle unique mêlant fret et croisière.

L’Aranui 5, surnommé "le Cargo du Paradis", transporte à la fois marchandises et 230 passagers répartis dans 103 cabines.

Son futur sistership, l’Aranoa, desservira les Australes, Pitcairn et les Tuamotu avec, à son bord, jusqu'à 198 passagers pour 91 cabines.

Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias