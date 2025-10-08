Polynésie : Tahiti Tourisme rêve de doubler le nombre de visiteurs

"La France est un marché mature. Les Français connaissent la destination et sa diversité", poursuit Hironui Johnston.



A l'en croire, les Français savent que la Polynésie, ses cinq archipels et ses 118 îles (dont 74 sont habitées et 43 dotées d'un aérodrome) ne se résument pas, tant s'en faut, à des plages de sable blanc et des bungalows sur l'eau.



Pour attirer plus de visiteurs, Hironui Johnston estime que la destination dispose de nombreux atouts : une grande diversité de paysages, trois sites Unesco, un écomusée, le plus grand (et le plus vieux) sanctuaire marin au monde, et la possibilité de se livrer à des activités très variées (plongée, snorkeling, randonnée, escalade, vélo, golf, surf - avec des spots exceptionnels en particulier sur la côte nord -, pêche, pirogue).



Cependant, "ce qui fait la force de la Polynésie française, c'est d'abord sa population, son authenticité, sa culture millénaire, sa gastronomie métissée et son mode de vie qui n'a pas été altéré par la modernité" , estime Hironui Johnston.



"Un séjour en Polynésie , poursuit-il, c'est une leçon de vie. Souvent, on revient chez nous parce que l'on s'y est fait des amis" . Et de s'esclaffer : "nous sommes le meilleur de la France !"