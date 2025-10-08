Polynésie : Tahiti Tourisme rêve de doubler le nombre de visiteurs

Hironui Johnston, directeur du développement international, sur le stand de Tahiti Tourisme à l'IFTM - Photo : PB
Confortée par une belle reprise post-Covid, la Polynésie française affiche de grandes ambitions.
Cette destination, qui a accueilli 264 000 visiteurs internationaux en 2024 et devrait en totaliser 270 000 à 275 000 en 2025, rêve d'en attirer le double à l'avenir.
Pour tenir cet objectif, Hironui Johnston, le directeur des opérations internationales de Tahiti Tourisme, compte notamment sur la France qui représente déjà 33% du marché touristique de la Polynésie française, venant au second rang derrière les Etats-Unis qui, eux, en représentent 44%.
Cette différence de performance tient, selon Hironui Johnston, à la fréquence des dessertes aériennes : 27 à 30 vols hebdomadaires avec les Etats-Unis, contre seulement 14 à 18 vols avec la France.
Si, depuis l'arrivée de French bee - en sus d'Air France et Air Tahiti Nui -, l'offre s'est étoffée, il reste que "la France, c'est loin ! Il faut en moyenne 22 heures d'avion au départ de CDG (via Los Angeles dans ce cas) ou d'Orly (via San Francisco dans ce second cas) pour arriver en Polynésie"!, convient le directeur des opérations internationales de Tahiti Tourisme.
Pour autant, un voyage à Tahiti n'est pas forcément hors de prix. Selon Hironui Johnston, "il est possible de s'offrir un séjour sur place de 6 - 7 nuits, avion compris, à partir de 2 300 € par personne."
Polynésie : "Nous sommes le meilleur de la France !"
La Polynésie, c'est un territoire grand comme l'Europe, riche d'une grande diversité de paysages (©Tahiti tourisme)
"La France est un marché mature. Les Français connaissent la destination et sa diversité", poursuit Hironui Johnston.
A l'en croire, les Français savent que la Polynésie, ses cinq archipels et ses 118 îles (dont 74 sont habitées et 43 dotées d'un aérodrome) ne se résument pas, tant s'en faut, à des plages de sable blanc et des bungalows sur l'eau.
Pour attirer plus de visiteurs, Hironui Johnston estime que la destination dispose de nombreux atouts : une grande diversité de paysages, trois sites Unesco, un écomusée, le plus grand (et le plus vieux) sanctuaire marin au monde, et la possibilité de se livrer à des activités très variées (plongée, snorkeling, randonnée, escalade, vélo, golf, surf - avec des spots exceptionnels en particulier sur la côte nord -, pêche, pirogue).
Cependant, "ce qui fait la force de la Polynésie française, c'est d'abord sa population, son authenticité, sa culture millénaire, sa gastronomie métissée et son mode de vie qui n'a pas été altéré par la modernité", estime Hironui Johnston.
"Un séjour en Polynésie, poursuit-il, c'est une leçon de vie. Souvent, on revient chez nous parce que l'on s'y est fait des amis". Et de s'esclaffer : "nous sommes le meilleur de la France !"
Tahiti : trois nouveaux hôtels d'ici la fin de l'année
Le Paul Gauguin fait partie des bateaux qui naviguent toute l'année dans les eaux polynésiennes @Ponant
"En juillet dernier, nous avons accueilli quelque 31 000 touristes. C'est un maximum mensuel", souligne-t-il, assurant néanmoins bénéficier d'un climat qui permet d'accueillir des visiteurs toute l'année.
"Nous disposons de 42 hôtels de tous les niveaux - du 3 au 5 étoiles, voire au palace - mais aussi 298 pensions de famille.
Bien sûr, c'est à Bora Bora qu'il y a le plus d'hôtels de luxe, très appréciés des Américains et très recherchés aussi pour les lunes de miel", précise Hironui Johnston. S'y ajoutent villas de luxe et meublés de tourisme.
"Ce sont des structures de petite capacité bien adaptées à la taille de nos îles. Notre force, c'est que 80% du parc hôtelier polynésien appartient à des investisseurs locaux", poursuit Hironui Johnston.
Trois nouveaux hôtels s'ajouteront d'ici la fin de l'année : Reva Tahiti, un 2 étoiles de 43 chambres ; Bloody Mary Bora Bora, un 4 étoiles de 53 chambres et, enfin, en soft opening, Tahiti Lagoon Resort, un quatre étoiles de 130 chambres (+12 OWB). Soit, au total, 240 chambres supplémentaires.
"Dans les prochaines années, notre capacité d’accueil va s’accroître encore", promet le directeur des opérations internationales de Tahiti Tourisme.
En outre, les compagnies de croisière, qui pèsent déjà pour un tiers des visiteurs (touristes et excursionnistes en croisière transpacifique), devraient jouer un rôle encore plus important.
Dès septembre 2026, la compagnie française Ponant Explorations Group positionnera le Jacques Cartier, en saison, en plus du Paul Gauguin ; en 2027, la mythique compagnie Aranui Cruises enrichira son offre avec l'arrivée de l'Aranoa ; enfin, toujours en 2027, la compagnie américaine Windstar Cruise rajoutera à son voilier de 148 personnes déjà positionné dans l’archipel, le Star Breeze, un navire de 312 passagers.
"C’est à notre rythme que l’on entend développer le tourisme dans les prochaines années", rappelle-t-il cependant.
Une collecte de dons via Internet pour soutenir des initiatives durables
Tahiti Tourisme valorise la randonnée responsable © Tahiti Tourisme
Chez Tahiti Tourisme, développement durable et respect des communautés locales ne sont pas de vains mots.
Tahiti Tourisme a, par exemple, lancé, voici peu, une campagne pour promouvoir une pratique durable de la randonnée. Pour préserver les ressources halieutiques, seuls les armateurs locaux sont désormais autorisés à pêcher.
Pour protéger les cours d'eau, les coraux, la forêt primaire, de nombreuses initiatives sont déjà déployées et soutenues.
Cette attention au développement durable de Tahiti et ses îles (280 000 habitants) se traduit aussi via un dispositif de collecte de dons.
Visiteurs internationaux comme résidents sont invités, via la plateforme Hina à soutenir financièrement quatre projets associatifs polynésiens, soigneusement sélectionnés pour répondre aux défis socio-économiques (soutien aux communautés locales et création d’emplois durables), culturels (valorisation et sauvegarde du patrimoine culturel polynésien) et environnementaux (initiatives visant à préserver les écosystèmes locaux) du fenua.
En Polynésie française, le tourisme est le premier secteur économique, il représente 12% du PIB et 18% de la masse salariale.
