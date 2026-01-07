Le Routard intègre les activités de Civitatis

Un catalogue mondial intégré en marque blanche

Le Routard enrichit son offre digitale en y intégrant les activités et transferts de Civitatis via un site en marque blanche. Ce partenariat permet aux internautes d’accéder à un vaste catalogue d’expériences touristiques sélectionnées.



Rédigé par Noah Penalva le Jeudi 8 Janvier 2026

