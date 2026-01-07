TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Le Routard intègre les activités de Civitatis

Un catalogue mondial intégré en marque blanche


Le Routard enrichit son offre digitale en y intégrant les activités et transferts de Civitatis via un site en marque blanche. Ce partenariat permet aux internautes d’accéder à un vaste catalogue d’expériences touristiques sélectionnées.


Axel Auschitzky, directeur du Routard.com avec Georges Sans, directeur du développement de Civitatis en France - Photo : Civitatis
Axel Auschitzky, directeur du Routard.com avec Georges Sans, directeur du développement de Civitatis en France - Photo : Civitatis
TAP Air Portugal
Le Routard franchit une nouvelle étape dans le développement de son écosystème digital en nouant un partenariat avec Civitatis, spécialiste de la distribution d’activités touristiques et de transferts.

Grâce à cette collaboration, les lecteurs du Routard peuvent désormais accéder à un catalogue exclusif de 90 000 activités à travers le monde, dont 19 000 disponibles en langue française.

L’offre est proposée via un site en marque blanche, entièrement intégré à l’univers éditorial du Routard.

Les activités référencées ont été sélectionnées selon des critères de qualité et de fiabilité, avec l’appui d’une équipe de plus de 400 professionnels, dont 40 personnes dédiées à l’analyse des produits.

Le Routard - Civitatis : une alliance pour simplifier le parcours utilisateur

Ce partenariat repose sur une vision partagée du voyage, centrée sur la recherche d’expériences qualitatives, fiables et inspirantes.

Pour Le Routard, cette approche sélective constitue un levier pour répondre aux attentes de ses internautes, à la recherche d’offres allant au-delà des visites traditionnelles.

Du côté de Civitatis, cette intégration au sein du Routard permet de toucher les plus de 2 millions de visiteurs mensuels du site éditorial.

Cette collaboration vise également à simplifier le parcours utilisateur, depuis l’inspiration jusqu’à la réservation, tout en garantissant un haut niveau de fiabilité.

Elle s’inscrit dans la volonté du Routard de renforcer son positionnement comme référence du voyage, en combinant contenus éditoriaux, conseils et solutions concrètes pour la préparation des séjours.

