TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Un pro du tourisme bientôt dans l'espace !

Alberto Gutiérrez, fondateur de Civitatis participera à la mission NS-38 de Blue Origin


Alberto Gutiérrez, fondateur de Civitatis, entrera dans l’histoire en devenant le quatrième Espagnol à voyager dans l’espace.


Rédigé par le Lundi 19 Janvier 2026

Un pro du tourisme bientôt dans l'espace ! - Photo Civitatis
Un pro du tourisme bientôt dans l'espace ! - Photo Civitatis
CroisiEurope
Civitatis a annoncé que son fondateur et CEO jusqu’en 2025, Alberto Gutiérrez fera partie de l’équipage de la mission NS-38 de Blue Origin, opérée par le système New Shepard depuis le Texas (États-Unis).

Avec ce vol, l’entrepreneur originaire de Valladolid, en Espagne, rejoint le groupe très sélect des citoyens espagnols ayant franchi la ligne de Kármán, après Miguel López-Alegría, Pedro Duque et Jesús Calleja.

Qui est Alberto Gutiérrez ? Alberto Gutiérrez (Valladolid, 1983) a fondé en 2008 Civitatis, un projet né sous la forme de guides de voyage gratuits et devenu depuis le spécialiste des activités touristiques.

Alberto Gutiérrez a mis un terme à ses fonctions exécutives le 31 décembre dernier afin de se consacrer à ses responsabilités stratégiques en tant que membre du Conseil d’administration.

La mission NS-38 est prévue pour le jeudi 22 janvier 2026

Autres articles
Selon la communication officielle de Blue Origin, la mission NS-38 est prévue pour le jeudi 22 janvier 2026. Le lancement aura lieu depuis le Launch Site One, à l’ouest du Texas (États-Unis), avec une fenêtre de décollage s’ouvrant à 8h30 CST (15h30, heure de Paris).

Alberto Gutiérrez embarquera à bord de la capsule New Shepard aux côtés de cinq autres membres d’équipage : Tim Drexler, Linda Edwards, Alain Fernandez, Jim Hendren et Andrew Yaffe. Durant le vol, les passagers vivront plusieurs minutes en apesanteur et profiteront de vues spectaculaires sur la courbure de la Terre, avant de redescendre en toute sécurité sous parachutes dans le désert texan.

A lire aussi : Le premier touriste spatial français est revenu de l’Espace

« Fonder Civitatis a été un rêve qui m’a permis de connecter des millions de personnes à la culture et à l’histoire de notre planète. Aujourd’hui, avoir l’opportunité de voir la Terre depuis l’espace est une expérience qui dépasse à la fois le cadre professionnel et personnel », a déclaré Alberto Gutiérrez.

Lu 206 fois

Tags : civitatis
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 19 Janvier 2026 - 15:39 DFDS : Rémi Liger-Belair nommé directeur général France

Vendredi 16 Janvier 2026 - 08:56 Voyamar : Léna Guiserix nouvelle commerciale Grand Ouest

Mondial Tourisme
Dernière heure

Gloria Guevara reprend la tête du WTTC pour ouvrir une nouvelle ère

Un pro du tourisme bientôt dans l'espace !

Aéroport Marseille Provence : un bilan 2025 entre croissance raisonnée et innovation

Vacances Bleues s'offre le Club "Le Grand Air" sur l’Île d’Oléron

Huttopia rachète 18 campings Terracamps

Brand News

Hiver au Danemark : Copenhague, une destination urbaine à fort potentiel hors saison

Hiver au Danemark : Copenhague, une destination urbaine à fort potentiel hors saison
En hiver, le Danemark — et en particulier Copenhague — dévoile une facette singulière de son...
Les annonces

DONNE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - SARL Agence de voyages sans fonds de commerce avec agréments IATA SNCF
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages HC VOYAGES basée à Carpentras (84)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

VISTA VOYAGES/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Commercial(e) Groupes expérimenté(e) H/F - CDI - (Aubagne (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

RIU Hotels & Resorts : une année placée sous le signe de l’expansion, de la confiance et de l’excellence

RIU Hotels &amp; Resorts : une année placée sous le signe de l’expansion, de la confiance et de l’excellence

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée
Distribution

Distribution

Règlement BSP : vers la fin de l’exception française ?

Règlement BSP : vers la fin de l’exception française ?
Partez en France

Partez en France

Vacances Bleues s'offre le Club "Le Grand Air" sur l’Île d’Oléron

Vacances Bleues s'offre le Club "Le Grand Air" sur l’Île d’Oléron
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Gloria Guevara reprend la tête du WTTC pour ouvrir une nouvelle ère

Gloria Guevara reprend la tête du WTTC pour ouvrir une nouvelle ère
Production

Production

Salaün et Assurever scellent un partenariat exclusif de cinq ans

Salaün et Assurever scellent un partenariat exclusif de cinq ans
AirMaG

AirMaG

Aéroport Marseille Provence : un bilan 2025 entre croissance raisonnée et innovation

Aéroport Marseille Provence : un bilan 2025 entre croissance raisonnée et innovation
Transport

Transport

SNCF Voyageurs investit dans la grande vitesse avec 15 TGV M supplémentaires

SNCF Voyageurs investit dans la grande vitesse avec 15 TGV M supplémentaires
La Travel Tech

La Travel Tech

Kombo rachète KelBillet et vise le leadership européen

Kombo rachète KelBillet et vise le leadership européen
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Azamara engage la plus vaste rénovation de son histoire

Azamara engage la plus vaste rénovation de son histoire
HotelMaG

Hébergement

RIU Hotels & Resorts inaugure un deuxième établissement londonien

RIU Hotels &amp; Resorts inaugure un deuxième établissement londonien
Futuroscopie

Futuroscopie

Le littoral va-t-il survivre aux désordres climatiques ? [ABO]

Le littoral va-t-il survivre aux désordres climatiques ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Workshop "Partir en France" 2026 : des initiatives concrètes en faveur du tourisme durable

Workshop "Partir en France" 2026 : des initiatives concrètes en faveur du tourisme durable
CruiseMaG

CruiseMaG

Béatrice Frantz-Clavier quitte Star Clippers

Béatrice Frantz-Clavier quitte Star Clippers
TravelJobs

Emploi & Formation

MSC CROISIERES

MSC CROISIERES
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Voyage d’affaires : de grandes mutations à prévoir en 2026 ?

Voyage d’affaires : de grandes mutations à prévoir en 2026 ?
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias