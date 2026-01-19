Un pro du tourisme bientôt dans l'espace ! - Photo Civitatis
Civitatis a annoncé que son fondateur et CEO jusqu’en 2025, Alberto Gutiérrez fera partie de l’équipage de la mission NS-38 de Blue Origin, opérée par le système New Shepard depuis le Texas (États-Unis).
Avec ce vol, l’entrepreneur originaire de Valladolid, en Espagne, rejoint le groupe très sélect des citoyens espagnols ayant franchi la ligne de Kármán, après Miguel López-Alegría, Pedro Duque et Jesús Calleja.
Qui est Alberto Gutiérrez ? Alberto Gutiérrez (Valladolid, 1983) a fondé en 2008 Civitatis, un projet né sous la forme de guides de voyage gratuits et devenu depuis le spécialiste des activités touristiques.
Alberto Gutiérrez a mis un terme à ses fonctions exécutives le 31 décembre dernier afin de se consacrer à ses responsabilités stratégiques en tant que membre du Conseil d’administration.
La mission NS-38 est prévue pour le jeudi 22 janvier 2026
Selon la communication officielle de Blue Origin, la mission NS-38 est prévue pour le jeudi 22 janvier 2026. Le lancement aura lieu depuis le Launch Site One, à l’ouest du Texas (États-Unis), avec une fenêtre de décollage s’ouvrant à 8h30 CST (15h30, heure de Paris).
Alberto Gutiérrez embarquera à bord de la capsule New Shepard aux côtés de cinq autres membres d’équipage : Tim Drexler, Linda Edwards, Alain Fernandez, Jim Hendren et Andrew Yaffe. Durant le vol, les passagers vivront plusieurs minutes en apesanteur et profiteront de vues spectaculaires sur la courbure de la Terre, avant de redescendre en toute sécurité sous parachutes dans le désert texan.
« Fonder Civitatis a été un rêve qui m’a permis de connecter des millions de personnes à la culture et à l’histoire de notre planète. Aujourd’hui, avoir l’opportunité de voir la Terre depuis l’espace est une expérience qui dépasse à la fois le cadre professionnel et personnel », a déclaré Alberto Gutiérrez.
