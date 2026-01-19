Un pro du tourisme bientôt dans l'espace !

Fonder Civitatis a été un rêve qui m’a permis de connecter des millions de personnes à la culture et à l’histoire de notre planète. Aujourd’hui, avoir l’opportunité de voir la Terre depuis l’espace est une expérience qui dépasse à la fois le cadre professionnel et personnel

Selon la communication officielle de Blue Origin , la. Le lancement aura lieu depuis le Launch Site One, à l’ouest du Texas (États-Unis), avec une fenêtre de décollage s’ouvrant à 8h30 CST (15h30, heure de Paris).Alberto Gutiérrez embarquera à bord de la capsule New Shepard aux côtés de cinq autres membres d’équipage : Tim Drexler, Linda Edwards, Alain Fernandez, Jim Hendren et Andrew Yaffe. Durant le vol, les passagers vivront plusieurs minutes en apesanteur et profiteront de vues spectaculaires sur la courbure de la Terre, avant de redescendre en toute sécurité sous parachutes dans le désert texan.», a déclaré Alberto Gutiérrez.