Le premier touriste spatial français est revenu de l’Espace

Au cours de ce vol à une centaine de kilomètres les six passagers grâce aux larges fenêtres de la capsule, ont pu profiter d’une exceptionnelle vue de la Terre dans l'obscurité de l'espace et expérimenter quelques minutes d'apesanteur.Rappelons que Blue Origin a volé avec succès dans l'espace 37 fois, y compris la mission de dimanche. La première fusée d'essai lancée en 2006 et le premier vol en équipage, qui comprenait comme passager le fondateur d'Amazon et de Blue Origin, Jeff Bezos, ont décollé en août 2021.Avec ce vol de 2024, c’est plus d’une une trentaine de passagers, 37 exactement, qui se sont désormais rendus dans l'espace à bord d'un véhicule New Shepard.C’est indéniablement un succès pour Blue Origin et son nouveau Président Dave Limp , un ancien cadre supérieur d'Amazon qui a remplacé Bob Smith démissionnaire.Blue Origin qui était sur une lancée en 2021 et au premier semestre 2022, réalisant environ un lancement de New Shepard tous les deux mois, devrait ainsi reprendre de plus belle, pour passer à un lancement par mois, puis un lancement par semaine, voir un lancement par jour…