Tourisme spatial : trois professionnels du tourisme lancent Space Consult !

L’association Space Consult sera composée de spécialistes du tourisme (agences de voyages, tour opérators, Mice…), de l’industrie spatiale et de professionnels connexes au secteur spatial (médecins, juristes, assureurs, journalistes…) sans oublier les passionnés !



Selon l’étude de Market.us sortie en Janvier 2024 : « la taille du marché mondial du tourisme spatial devrait être de 1 158,0 millions de dollars en 2023, et d'ici la fin de 2024, devrait atteindre une valorisation de 1 526,9 millions de dollars. Au cours de la période de prévision, l’industrie du tourisme spatial devrait afficher un taux de croissance annuel de 36,6 %, atteignant une taille substantielle de 17 742 millions de dollars d’ici 2033. »



"Il est nécessaire de s’organiser en France dès aujourd’hui pour accompagner le développement de cette filière, au risque de se voir imposer les modes de fonctionnement par d’autres, selon leurs propres règles, et de constater trop tard qu’elle est source d’emplois nouveaux et d’innovation" indique un communiqué de Space Consult.