Après des études à Sup’ de Co. Montpellier et un master en tourisme international, il a travaillé comme guide accompagnateur de groupes, puis agent de voyages à Via Voyages.



2000/2010 - Attaché de presse à Maison de la France (Italie), il a été consultant en marketing et aménagement dans le cabinet-conseil Setel France, puis chargé du Schéma Régional du Tourisme au CRT Tourisme Ile-de-France.



2001/2013 - Il a dirigé le tourisme à la Ville de Paris et a accompagné le pilotage de la stratégie d’attractivité touristique de Paris : ingénierie, démarches qualité, marketing, etourisme, veille et prospective, communication, relations internationales. Ses principales réalisations ont été : le collectif Paris Capitale de la Création, la charte Hôtes Qualité Paris, l’opération de promotion Paris Nightlife, le festival des Nuits Capitales, l’initiative Creative Paris.



En 2014, au sein de Paris&Co, l’agence de l’innovation de Paris et de sa Métropole, il a créé Welcome City Lab, premier incubateur touristique au monde, dont les objectifs sont de faire émerger des champions français du tourisme à l’échelle internationale et d’aider l’industrie touristique à mieux intégrer l’innovation.



A ce jour, 170 startups ont été accompagnées, avec un taux de pérennité de 80%. Plus de 200 millions € ont été levés et, surtout, 1.600 emplois touristiques nouveaux ont été générés.



De 2020 à 2023, il a dirigé le pôle divertissement de l'agence, regroupant 5 plateformes d’innovation : Welcome City Lab (tourisme), French Event Booster (évènementiel), Level 256 (esport), Le Labo des Industries Numériques Créatives et Culturelles (LINCC), et le Labo de L’Edition.



Depuis octobre 2023, il dirige le pôle tourisme de Reworld Media, 2e groupe de presse en France, et 1er groupe de médias digitaux.



Sa passion, la conquête spatiale, l'a amené à réaliser plusieurs conférences sur les perspectives du tourisme spatial pour les professionnels du voyage.