cahiers-tendances de l’innovation touristique

En effet, les «» constituent l’une des plus belles réalisations représentatives de cette période foisonnante. J’invite à vos lecteurs à lire en particulier la 7è édition . Ils pourront y trouver notamment le bilan des 6 éditions précédentes.Rappelons la vocation de ce cahier, dont j’ai tenu à garantir l’accès gratuit, pour qu’il profite au plus grand nombre : celle de réaliser la synthèse des tendances qui se dégagent de la réception de centaines candidatures de startups.Grâce au succès rapide de sa notoriété, le Welcome-City-Lab s’est vite transformé en un baromètre international de l’innovation touristique. Partant du postulat que les startups représentent des sentinelles de l’innovation, nous avons décidé de publier ce document quasi unique au monde, afin d’alerter les professionnels sur les tendances qui risquent de les impacter dans un futur proche.Je citerai trois grandes familles d’innovation :Bien évidemment, la révolution digitale, et ses rebondissements permanents – comme l’explosion actuelle de l’intelligence artificielle – fait partie des évolutions que nous n’avons cessé d’analyser, de décortiquer, d’anticiper. Elle ne cesse de rebattre les cartes du jeu économique, de raccourcir le chemin entre les entreprises et leurs. Elle apporte sans cesse de nouvelles opportunités d’accélérer les process et mieux répondre aux clients de façon personnalisée.Concomitamment, plus la technologie se développe, plus l’humain se place au centre de toutes les préoccupations et de la création de valeur. L’hospitalité et le soin individuel que l’on accorde aux clients représentent des enjeux en permanente réinvention, au fur et à mesure que le numérique libère des tâches ou du temps disponible. Le dialogue permanent entre ces deux phénomènes constitue probablement la dimension la plus passionnante de l’innovation.Enfin, les préoccupations environnementales génèrent d’inépuisables innovations, qui aujourd’hui s’intègrent dans le concept plus global de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). L’intérêt de la RSE se révèle pertinent non seulement pour adapter l’entreprise aux nouvelles contraintes planétaires, mais également pour attirer de nouveaux talents à l’échelle locale.Alors que nos secteurs se trouvent confrontés à une pénurie de candidats, elle constitue un excellent moyen pour valoriser sa marque employeur et mieux communiquer en direction des jeunes générations.