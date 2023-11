Laurent Queige rebondit chez Reworld Media

Il avait des fourmis dans les jambes et la tête pleine d'idées depuis son départ de Paris & Co. Laurent Queige bien que très actif a rebondi dans un nouveau univers, tout en gardant un lien avec le tourisme. EPour ceux qui ne connaissent pas ce groupe, tout simplement l'une des plus grandes sociétés de presse en France, vous connaissez sans doute les tites tels que : Auto Moto, Doctissimo, Le Chasseur français, Science et Vie, Télé Star, Football365.fr...