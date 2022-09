Le Welcome City Lab dévoile son cahier-tendances

Nouveauté cette année ! Pour sa 7e édition, le cahier-tendances a fait évoluer son contenu et propose un bilan des 6 éditions précédentes.



« Cette nouvelle édition témoigne du dynamisme et de la créativité dont continuent de faire preuve les entrepreneurs. Ils prouvent que notre secteur peut toujours compter sur eux pour inventer le tourisme du futur, même après une très grave crise sanitaire et économique !



La particularité de cette 7ème édition est de présenter le bilan des 6 premières, qui vient enrichir l’analyse des nouvelles tendances par une synthèse de ce que sont devenues les anciennes. Ceci donne une réelle profondeur de champ à cette dernière publication. » précise Laurent Queige, Directeur du pôle divertissement de Paris&Co.



« Cette 3e contribution d’Atout France au cahier-tendance s’inscrit dans le cadre de notre réflexion prospective sur le tourisme, un secteur en perpétuelle mutation pour s’adapter aux fortes évolutions sociétales en cours. L’appui à l’innovation constitue l’une des priorités stratégiques d’Atout France. L’agence est pleinement mobilisée, aux côtés des professionnels, pour favoriser l’émergence d’une French Travel tech.



Elle lance actuellement plusieurs appels à manifestation d’intérêt, dont l’un vise directement à accompagner les startups en leur proposant d’expérimenter leurs solutions sur le terrain, contribuant ainsi dans le même temps à l’attractivité et la compétitivité des destinations touristiques. » ajoute Caroline Leboucher, Directrice générale d’Atout France.