Innovation, télétravail... quoi de neuf dans le tourisme ? (Vidéo)

Alors que l'hôtellerie et la restauration française font face à une importante pénurie de main-d'oeuvre, 237 000 personnes ont quitté la branche, le digital est une véritable alternative pour compenser ce manque.



L'autre tendance majeure, un peu plus dans l'air du temps, étant le télétravail. Voici un axe de développement et de communication majeur pour les destinations touristiques.



" Les gens veulent tout en même temps : tondre des moutons, un potager et avoir du wifi pour travailler. Les territoires doivent répondre au en même temps voulu par les populations. C'est une opportunité pour le tourisme.



C'est la revanche des petites villes ! " explique Sophie Lacour, la fondatrice d'Advanced Tourism.



Si le télétravail va ébranler notre conception des villes et notre façon de vivre, il doit aussi pousser l'événementiel à se réinventer. Le visiteur ou le voyageur a besoin d'un accès permanent à l'information.



Ces tendances n'ont rien de totalement novatrices et s'inscrivent dans une certaine continuité, mais elles sont des indicateurs du futur de notre industrie.



Le prochain numéro du Cahier des Tendances s'évertuera à étudier les analyses passées afin de voir les réalisations, les échecs, les bons et mauvais diagnostics.