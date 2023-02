Le salon Food Hotel Tech mise tout sur l'innovation durable

Gestion des contenants réutilisables

Outre la gestion d'énergie, deux autres problématiques occupent les professionnels du secteur CHR : les solutions antigaspi, et la nécessité de remplacer les contenants jetables par des contenants réutilisables. Le Food Hotel Tech promet d'être intéressant de ce point de vue.La solutiona une belle promesse qui pourrait grandement aider au déploiement de solutions de consignes et de réemploi d'emballages alimentaires dans le secteur de l'hôtellerie et la restauration.Aquarys propose un service clé en main de collecte, lavage, séchage, hygiénisation et redistribution de contenants réutilisables pour la restauration.Dans la même veine, l'applications'appuie sur un réseau de professionnels affiliés et opte pour la prise de conscience du client.Lors de sa commande, celui-ci spécifie qu'il souhaite un emballage réutilisable ; un QR Code sur le contenant lui permet d'indiquer la taille du contenant et d'accéder à une liste de restaurateurs près de chez lui utilisant les mêmes et susceptibles de les récupérer.Voilà un sujet de première importance dans l'hôtellerie-restauration. Start-up à impact positif,s'appuie sur une intelligence artificielle (sur laquelle nous émettons les mêmes réserves qu'avec Agrid) pour prédire le taux d'occupation et le type de plats commandés.Une solution pour gérer les stocks et, là encore, gagner à la fois d'un point de vue économique et écologique.Le produit le moins énergivore reste celui qu'on ne produit pas - et celui qu'on ne jette pas, par la même occasion.propose la collecte et la revente de matériel professionnel d'occasion.Hygiène, cuisine, art de la table, mobilier, hôtellerie... La plateforme est, en quelque sorte, un "bon coin" du secteur CHR et des collectivités.