Le Kazakhstan mise sur Baïkonour pour développer l'astrotourisme

En associant tourisme et exploration spatiale, le Kazakhstan ouvre ainsi un nouveau chapitre de son histoire touristique.



À noter que le cosmodrome abrite plusieurs sites d’intérêt pour les visiteurs : le pas de tir de Gagarine (le site historique d’où Youri Gagarine a décollé en 1961) - le complexe de lancement « Proton-K » : un site impressionnant utilisé pour les lancements de fusées lourdes - le complexe d’assemblage « Soyouz » : où les fusées sont préparées avant leur lancement – le musée du cosmodrome, la maison mémorielle de Youri Gagarine et celle de Sergueï Korolev offrent un aperçu fascinant de l’histoire spatiale.



Comme l’a souligné le communiqué de presse : « Le cosmodrome de Baïkonour restera non seulement un élément essentiel de l'exploration spatiale, mais deviendra également un pilier du secteur touristique kazakh, en plein essor, attirant des visiteurs du monde entier et consolidant la place du pays sur la scène internationale », dont acte !



Un récent rapport publié dans le cadre du Programme de l’OCDE pour l’avenir et intitulé "L’espace à l’horizon 2030" soulignait que : « Nonobstant les difficultés, les applications spatiales sont susceptibles de générer, à l’échelle mondiale, d’importantes retombées économiques, sociales et environnementales. Les technologies dont elles sont issues sont d’ores et déjà utilisées pour produire un nombre croissant de biens et de services. »



Cette nouvelle destination d’astrotourisme du Kazakhstan en est la meilleure preuve, montrant une fois de plus l’importance du rôle économique induit du tourisme spatial.