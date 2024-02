Les Bahamas s'ouvrent au tourisme spatial avec Space X

Cet accord marque certainement une étape importante, étonnante, voire visionnaire.En additionnant l’attrait pour l’exploration spatiale avec la beauté et les richesses naturelles et culturelles d’une destination, en l’occurrence les Bahamas,Un accord "win-win" :Cet accord va permettre aux touristes d’avoir une vue privilégiée pour assister au spectacle impressionnant des atterrissages des boosters de SpaceX., celle-ci sera la seule de ce type en dehors des États-Unis, elle devrait devenir une attraction majeure et attirer l'attention et la fréquentation des citoyens des Bahamas et des touristes internationaux.Également des expériences spatiales pour les petits et les grands amoureux de l'espace sont prévues tout au long de l’année.Autre engagement de SpaceX,ainsi que des présentations axées sur l'espace plusieurs fois par an. Pour les Bahamas, cela aura inévitablement un impact durable et des opportunités inestimables aux étudiants et aux enseignants.Également cet accord pourra conforter, sécuriser et développer la connectivité Internet via Starlink, le réseau d’ Elon Musk , à plusieurs endroits des "Family Islands".Enfin Aisha Bowe, ancienne spécialiste des fusées de la NASA, qui a joué un rôle essentiel dans la consolidation de cet accord pour les Bahamas,sur les voyages et l’exploration spatiales.Il n’en fallait pas moins d’attendre autre chose quand on connait Elon Musk, que c’est pour SpaceX, pour peu qu’il en ait besoin, une formidable exposition et une action marketing magistrale.Enfin, plus prosaïquement, cet accord permet à Space X lla première à l’est des Exumas à a peine 1 359 miles (2 187 kms) des Etats-Unis.