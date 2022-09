Tourisme spatial et écologie : "Mieux vaut prévenir que guérir", robots et garages de l’espace

Donner une seconde vie aux satellites via la création et la mise en orbite d’un "garage de l'espace" « qui assurerait la maintenance et le recyclage des satellites vieillissants afin d’éviter leur transfert vers une orbite cimetière et donc augmenter le nombre de débris », c'est l'objectif de l'enseignante-chercheuse Stéphanie Lizy Destrez et de l'équipe de recherche SaCLaB (Space Advanced Concepts Laboratory) de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace (ISAE-Supareo).



En phase de recherche, ce "garage de l'espace" pourrait voir le jour d'ici à une dizaine d'années. Sachant que « sur l’orbite géostationnaire, on a recensé tous les équipements et environ 7 satellites seraient réparables par an sur 15 ans, cela serait suffisant pour assurer une activité rentable au futur garagiste spatial », assure Stéphanie Lizy-Destrez.



Le garage spatial pourrait, dans sa version la moins chère, être entièrement autonome, avec les dimensions et la masse d’environ un dixième de ceux de la Station spatiale internationale, soit 10 ou 20 tonnes et abriter différents petits vaisseaux, capables d’aller diagnostiquer l’état des satellites, de les réparer ou de les remorquer jusqu’au garage pour les recycler.



Comme le concède l'enseignante-chercheuse Stéphanie Lizy Destrez à la journaliste du Point, Pauline Ducousso : « C'est un projet conséquent puisqu'il comprend la mise en service d'un satellite mère comme usine de fabrication et toute une flotte de satellites assurant le transfert de carburant entre la Terre et la station, de satellites de diagnostic des débris et d'autres qui assurent des allers-retours entre les débris et la station mère. Nous prévoyons aussi d'embarquer, dans le garage, de l'intelligence artificielle capable de réaliser les interventions de manière autonome ».



Ce garage de l’espace ou « Concepts spatiaux avancés », est soutenu par Airbus et Ariane Group et bénéficie de la collaboration technique du DLR, l’agence spatiale allemande et reçoit les conseils et l’expertise du CNES



Ce garage de l’espace parle réellement aux écologistes car il correspond au triptyque gagnant : recyclage, durabilité et économie circulaire…



Ainsi les scientifiques et techniciens spatiaux envisagent de se fournir en pièces détachées sur les satellites hors-service, par exemple en panneaux solaires, antennes ou calculateurs de bords, pour les greffer aux satellites pouvant être réparés.



Des pièces pourraient aussi être produites grâce à des impressions 3D et des débris être broyés dans le garage pour en récupérer les matières premières.