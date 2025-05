USA Budget Spatial 2025 : réduction des programmes scientifiques, cap sur la Lune et Mars

grossièrement coûteux qui ont largement dépassé leurs budgets.

Le budget prévoit le retrait progressif de la fusée Space Launch System (SLS) et de la capsule Orion après trois vols, ce qui est extrêmement coûteux et retardé. Le prix du SLS par lancement s'élève



à 4 milliards de dollars. Le coût de développement de la fusée, qui s'élève à environ 23 milliards de dollars depuis 2010, est "supérieur de 140 % au budget.

"recul historique".

En ce début du mois de Mai, on en sait un peu plus sur les propositions de budget du président américain Donald Trump concernant sa politique spatiale, à savoir :Déjà en 2024 et pour la première fois depuis 10 ans, le budget de la Nasa avait été réduit de 2%, 24,88 Md$ pour 2024 contre25,38 Md$ pour 2023.Aujourd’hui on parle donc de 24% !Visé tout particulièrement, l’annulation du Space Launch System (SLS), la gigantesque fusée dans le cadre du programme Artemis, construite par Boeing et Northrop Grumman, et sa capsule d'équipage Orion construite par Lockheed Martin. La Maison Blanche a qualifié le SLS et Orion de «», ce qui en partie n’est pas totalement faux.Le document préparatoire au budget indique clarement : «A ces réductions, il faudra vraisemblablement y ajouter des programmes scientifiques majeurs touchant des milliers de chercheurs dans le monde entier, mais aussi des missions et des programmes dans lesquels les alliés des États-Unis jouent un rôle clé, comme l'Agence spatiale européenne, le Canada et le Japon.A propos de ces programmes scientifiques de la Nasa, dans les milieux bien informés de Washington on parle d’une réduction de 47 % que l’on n’hésite pas de qualifier de véritable