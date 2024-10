Nouvelle attraction au Kennedy Space Center : la Zero-G Astronaut Experience

Plus interactif qu’un musée, plus inspirant qu’un centre scientifique et plus authentique et éducatif qu’un parc à thème,, offre un mélange de simulateurs palpitants, d’attractions à couper le souffle, de visites guidées dans les coulisses, d’expositions interactives, de films spatiaux en 3D plus grands que nature, de possibilités de visionner des lancements de fusées et bien plus encore.Chaque année le Kennedy Space Center accueil plus de 1,7 million de visiteurs.A noter : il est possible de voir tous les lancements depuis le KSC. Les billets pour assister à un lancement depuis le KSC sont disponibles environ 15 jours avant l'événement et doivent être combinés avec un billet d’entrée classique.A voir : La plus grande boutique spatiale du monde » pour des souvenirs stellaires et les derniers équipements de la NASA ! Avec une superficie de 1 400 m², la boutique Space Shop du Kennedy Space Center Visitor Complex est le plus grand magasin au monde consacré aux souvenirs spatiaux et aux équipements de la NASA.