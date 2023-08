Incentive : le tourisme spatial, une nouvelle façon de communiquer Tourisme dans l’Espace : une nouvelle façon de faire du MICE

Le secteur du MICE et de l'incentive s'intéresse de plus en plus à l'univers spatial ! Que ce soit pour récompenser ses salariés, pour des congrès ou voyages de motivation. Ce quatrième volet consacré aux coulisses du tourisme spatial est dédié à cette thématique.



d’idées nouvelles notamment quand il s’agit de motiver leurs vendeurs que ce soit lors de Congrès, de Concours ou d’opérations Incentive. Il leur faut donc innover en matière de communication, de stimulation et de récompenses.



En Amérique du Nord, en Asie, voire en Inde, les entreprises du Mice l’ont bien compris et se sont emparées des thèmes du spatial et du tourisme spatial pour leurs opérations, sachant que de tout temps l’espace a nourri l’imaginaire des femmes et des hommes.



Aujourd’hui, une nouvelle étape est franchie, celle du « tourisme spatial ». Le voyage dans l’espace s’ouvre au monde marchand, à vous donc d‘en profiter et d’en saisir l’opportunité.



L’argument commercial phare sera celui de la frime avec l’obtention d’un diplôme d’astronaute.



On peut très bien imaginer que les sociétés américaines offriront ce type d’expérience à leurs salariés plutôt que des stock-options ».



Pepsi Corporation, Hard Rock Café...



Voici d’ailleurs le type d’approche proposé par " Space Adventures " sur son site : « Recherchez-vous une manière unique de motiver vos employés ? Voulez-vous amplifier votre productivité, améliorer le moral de vos collaborateurs et leur proposer des expériences inoubliables ? Souhaitez-vous récompenser un employé exceptionnel avec un vol spatial suborbital ? Space Adventures peut vous aider à créer d’exceptionnels programmes de stimulation qui récompenseront et dynamiseront votre personnel. »



Plusieurs sociétés ont d’ores et déjà souscrit à ces idées …citons quelques exemples :



– Pepsi Corporation a réalisé pour ses revendeurs une campagne de promotion dans de nombreux pays, dont le Japon et l’Australie, attribuant aux gagnants six sièges sur de futurs vols spatiaux suborbitaux ;



– Hard Rock Café de Dubaï (Émirats arabes unis) a proposé à ses clients au travers d’un concours, trois sièges sur un vol de zéro pesanteur ;



Incentive : et en France !



« En faisant gagner ces 30 vols en apesanteur, nous souhaitons finir en beauté l'année de nos 50 ans, qui nous a déjà offert de beaux moments avec nos clients » se réjouit à l’époque. Thierry Pélissier, le directeur marketing de Carrefour France.



« En interne, c'est également une véritable fierté pour nous car il s'agit d'une première européenne qui marquera à coup sûr les esprits de nos équipes et de nos clients ! »



A l’instar d’autres pays, la France commence à s’équiper pour proposer des offres sur le thème du spatial et du Tourisme Spatial. Certes si notre pays est en retard sur des pays comme les Etats-Unis, le Canada, le Japon, l’Allemagne… prenons quelques exemples d’offres :



- La cité de l’Espace de Toulouse, tout comme le Musée de l’Air et de l’Espace à Paris, dispose d’un site qui organise déjà des congrès, forums et autres conventions.



- Le Futuroscope dispose depuis cette année d’un nouvel hôtel à thème ‘’ Station Cosmos’’. L’hôtel, de 76 chambres, « pensées et organisées comme les cabines d’un vaisseau spatial » est conçu comme une station galactique, aux décors inspirés des univers de la science-fiction et de la high-tech.



- Le Restaurant Stellar, restaurant immersif d’Ephemera Group dispose de tous les atouts pour faire une opération originale. Jugez-en vous-même au travers d’un témoignage : « Au cœur de Stellar, nous ne sommes pas juste un client, mais bien un astronaute en mission spatiale. Dès notre arrivée, l’immersion est totale. Au plafond, une infinité de planètes suspendues nous emmènent dans un autre monde. Après avoir croisé un astronaute grandeur nature, notre regard s’attarde vers une salle spécifique. Dans celle-ci, nous pouvons observer la Lune depuis des hublots. À peine attablés, nous voici déjà la tête dans les étoiles. Via une scénographie exceptionnelle, Stellar nous fait voyager à travers la galaxie. Pour parfaire l’expérience, l’Équipage de Stellar est vêtu de tenues de cosmonautes argentées. »



- Pour animer vos soirées ou convention, la société Orbital Views vous propose une expérience sociale, symbolique et historique : 2 joueurs en VR deviennent astronautes et sont guidés en temps réel par un animateur pour revivre les premiers pas sur la Lune.



Dès 2024 deux sociétés françaises pourront emmener des touristes en ballons à 35 kilomètres d’altitude. Digne successeur des frères Montgolfier, l’entreprise héraultaise Zephalto envisage d’envoyer dès 2024 son ballon, dénommé "Céleste", dans la stratosphère pour des voyages touristiques.



Les patrons de Zephalto sont confiants, le projet semble rentable, avec des billets à : 120.000 euros. La capsule pourra emmener 8 personnes (6 voyageurs et 2 pilotes).

Une escapade écologique, poétique et exclusive qui trouve son public puisque : 22 vols sont déjà complets.



De plus, pendant les quelques trois heures de vol, un repas gastronomique avec des plats préparés par de grands chefs ainsi qu'une dégustation œnologique seront également au programme.



La société Stratoflight proposera en 2024 son projet de capsule et ballon stratosphériques dotée d'un balcon qui permettra de sortir dans l’espace à près de 35 kilomètres d’altitude, offrant un point de vue unique sur la Terre et l'espace.



Pour aller sur cette « plateforme extra-véhiculaire », il faudra être équipé d’une combinaison pressurisée. Le véhicule de 8 mètres de long pour 4 mètres de large et 3 mètres de haut pourra embarquer six personnes dont deux pilotes, La capsule sera construite à partir de matériaux biosourcés” recyclés ou recyclables ».



À terme la société toulousaine espère atteindre un niveau d’empreinte carbone nul pour la mise en service d’une capsule.

Exemple d’une opération incentive via le Tourisme Spatial Innovons ensemble ! C’est possible ".



Avec l’invitation et le programme chaque participant recevait dans sa chambre " On a marché sur la Lune " (album de Tintin) et une lettre d’accompagnement du style : « Rien n’est impossible même les rêves les plus fous ».



Ouverture de la Convention par la présentation d’un audiovisuel sur le thème du



Discours du Président sur le thème ‘’Innovons ensemble ! C’est possible’’ suivi par l’exposé d’un cosmonaute canadien reprenant pour l’espace les thèmes de la convention.



Salle décorée sur le thème de l’univers et de la galaxie (jeux de lumières, photos de l’espace, etc…).



A la pause les serveurs déguisés en personnages de la "Guerre des étoiles".



Réalisation d’un ‘’point rencontre’’ de la convention de type salle d’attente d’envol de la Nasa, d’un ‘’coin ludique’’ avec possibilité pour les participants de se faire photographier en cosmonaute à partir d’une découpe et jeux de simulation ‘’Space Schutlle Mission Simulator’ sur une demi-douzaine de micro-ordinateurs.



Soirée de Gala "Galactique" (Sono/DJ, Photobooth, Feux d’artifice, Stands Nail-Art cosmiques…).



Remise des Trophées de l’entreprise (dont le premier prix consistait à un vol Zéro Gravité, entraînement et vol dans un supersonique, cinq journées dans un simulateur d’apesanteur, et une dizaine de visites de Kennedy Space center en Floride.



