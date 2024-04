Qui est Sylvain Chiron, le futur premier "touriste spatial" français ?

Ça y est ! Blue Origin a annoncé (New Shepard 25) a été annoncé et transportera. Il s'agira du septième vol habité pour New Shepard.Parmi ses six passagers, le français, le fondateur de la Brasserie Mont Blanc, l'une des plus grandes brasseries artisanales de France.Sylvain Chiron est né dans les Alpes françaises et est aviateur et skieur depuis toujours. Il a obtenu son brevet de pilote à l'âge de 16 ans.Plusieurs étés en Floride à suivre des cours de pilotage supplémentaires et à observer les lancements de navettes spatiales l'ont conduit inévitablement à