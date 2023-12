C'est reparti pour Blue Origin et Jeff Bezos !

Deux remarques suite à ce vol :

après cinq vols commerciaux réussis, dont le dernier le 2 novembre 2023, Virgin Galactic poursuivra les vols du "VSS Unity" jusqu'à l'été 2024 avec un total de 2 ou 3 vols à venir, avant de mettre l'avion plus ou moins à la retraite, pour se concentrer sur le développement de ses futurs appareils "Delta Class".

Cette mission réussie constitue un soulagement majeur dans le projet de Blue Origin, puisque et comme l’a déclaré il y a quelques jours encore Bob Smith , PDG de Blue Origin : « la demande est telle que la société spatiale peut facilement doubler le nombre de missions habitées par rapport à celles réalisées en 2021. » Rappelons en effet qu’entre juillet 2021 et avril 2022, le New Shepard avait décollé quatre fois avec des touristes à bord., tout comme Virgin a repris les siens en mai après deux ans de paralysie, elle aussi liée à un grave incident.selon laquelle : «Pour justifier cette décision,emporter six passagers au lieu de quatre et permettra de générer 12 fois plus de revenus par mois que son prédécesseur.Ces vols et ces déclarations montrent bien que les deux concurrents du vol touristique suborbital se marquent à la culotte et qu’en ce 19 décembre 2023 la course au leadership est bien relancée.