Tourisme Spatial en 2023 : les 20 dates clés à retenir !

: Après près de deux ans, l’avion spatial de Virgin Galactic revient dans le ciel. L’avion a décollé de Spaceport America et a ensuite largué le vaisseau spatial à une altitude d’environ 14 kilomètres.: Deux ans après avoir attribué un premier contrat à SpaceX, la Nasa annonce avoir choisi l'entreprise spatiale américaine Blue Origin pour construire un deuxième système d'alunissage, destiné à transporter des astronautes jusque sur la surface de la Lune.: On savait que la Chine avait des vues sur le tourisme spatial, maintenant c’est chose faite ! C’est un civil, professeur à l'Université d'aéronautique et d'astronautique de Pékin qui évolue en orbite au côté du commandant de la mission Shenzhou-16 Jing Haipeng et de l'astronaute Zhu Yangzhu.: Une première dans l’histoire de l’exploration spatiale. Avec l’amarrage réussi du vaisseau Shenzhou-16 et son équipage de 3 personnes à la station spatiale chinoise, ce 30 mai 2023 à 10h29, il y a 17 humains en orbite en même temps (six citoyens chinois, cinq Américains, trois Russes, deux Saoudiens et un Émirati).: Dernier lancement réussi d’Ariane 5, le lanceur européen qui aura révolutionné le marché du lancement de satellites. Ariane 5 entre dans l'histoire après plus de 30 ans de service et 117 missions au compteur, laissant sa place à Ariane 6, dont la mise en service se fait toujours attendre.