VSS Imagine, un nouveau vaisseau spatial pour Virgin Galactic dès 2026 !

Les appareils, mis en service à partir de 2025, succéderont à ceux fournis par Scaled Composites seront plus faciles à entretenir et permettront d’effectuer plus de missions chaque année.

on prévoit de reprendre prochainement les vols habités dans l’espace

Si l’on sait que le futuret qu’il est conçu pour voler fréquemment jusqu’à 400 fois par an , "VSS Imagine" est alimenté par un "" qui permettra de baisser les coûts de production et d’entretien.Pour Michael Colglazier : «Virgin Galactic reste cependant muette sur le coût et le montant exact affecté au projet. Cependant pour la recherche et le développement de sa future flotte,en janvier 2023 et a enclenché uneCependant, il convient de rappeler que l’on est loin des prédictions de départ et que parmi les projets initiaux d'avions suborbitaux tels que XCor d'Aerospace, Armadillo Aerospace, Masten de Space Systems, Astrium et Rocketplane, seuls le New Shepard de Blue Origin et le SpaceShipTwo de Virgin Galactic sont en service.Concernant Blue Origin, la reprise des vols habités toujours au point mort !Depuis le 12 septembre 2022, date ou Blue Origin rencontrait son premier échec lors d’une mission opérationnelle, après vingt vols réussis aucun vol n’a été programmé. Seul commentaire de Jeff Bezos : «. » C’était en mars 2023 !