Espace : pour la Lune… il faudra attendre (encore) un peu

Certes si l’échec de l’alunisseur de Pérégrine a joué un rôle dans cette décision de la Nasa de reporter ses missions vers la Lune, il convient de dire que non seulement il n’en est pas l’unique cause et de plus n’a pas eu dans cette décision un caractère prépondérant.



En fait et à notre avis, il s’agit d’une " opportunité " pour la Nasa qui commence à constater l’accumulation des retards dues à des causes plus ou moins importantes.



S’il est vrai qu’il existe encore de multiples problèmes à régler comme par exemple sur les combinaisons spatiales ou sur le bouclier thermique, qui protège la capsule Orion les véritables incertitudes se situent au niveau de Space X qui a été sélectionné par la Nasa pour les missions Artémis 2 et 3.



Aujourd’hui, le souci de SpaceX, c’est d’abord de faire voler son Starship. Le premier vol le jeudi 20 avril 2023 a explosé en vol peu après son décollage et le deuxième vol test du Starship, que l’on peut qualifier : « d'échec réussi » car de nombreux objectifs ont été atteints, s’était conclu lui aussi par la destruction des deux étages.



Pour l’heure, compte tenu des retards de Boeing, lui aussi partie prenante au projet, et les incertitudes de SpaceX, il est impossible de savoir si les nouveaux délais annoncés par la Nasa seront tenus ou non.