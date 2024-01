Tourisme Spatial 2024 : prêts pour de nouvelles avancées ?

Les Indiens travaillent très vite, reconnaît Mathieu Weiss, du Cnes. Ils mettent dix-huit mois à développer un satellite, c'est moitié moins de temps que nous. Et seulement trois ans pour une mission d'exploration, contre dix de notre côté.

Ils ont aussi un meilleur rapport à l'échec

si une mission rate, ce n'est pas si grave, on recommence. Idem à la Nasa ou chez Space X. En Europe, quand un lanceur Ariane ou Vega se plante, on met sur pied une commission d'enquête et on fait le procès des responsables.

La fin de l’année 2024 devrait voir le premier vol habité du vaisseau spatial indien Gaganyaan et faire de l’Inde une des grandes nations du spatial, puisque seules la Russie, les États-Unis et la Chine ont été capables d'envoyer des hommes dans l'espace.L'Inde s'est lancée dans l'exploration spatiale il y a à peine une vingtaine d'années et malgré des moyens financiers limités (1,6 milliard de dollars pour l’ISRO contre 25 milliards de dollars pour la Nasa et 7,08 milliards pour l’ESA) a réussi à rattraper son retard grâce à la capacité et au dynamisme de ses ingénieurs, mais aussi la volonté politique de son premier ministre Narendra Modi L’objectif est clair : «Pour comprendre ce développement rapide de l’Inde, lisons à ce sujet le dernier article qui y est consacré par le magazine Le Point : «, renchérit David Mimoun, de l'Isae-Supaéro. Chez eux,