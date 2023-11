Que retenir de la première journée du Sommet spatial européen ?

L’avenir d’Ariane 6 est assuré.



Ariane 6 bénéficiera d’un financement de 340 millions d’euros par an à partir de 2026, en ligne avec la politique de soutien public des grandes puissances spatiales et se verra confier un minimum de quatre missions institutionnelles européennes par an. Comme l’a exprimé Bruno Lemaire dans sa conférence de presse : «au-delà des 27 lancements déjà contractualisés, 15 lancements complémentaires, soit 42 lancements d’ici à 2030. Ces 42 lancements garantissent la solidité du modèle économique d’Ariane 6 pour la décennie. »



Ouverture à la concurrence.



Le choix des futurs lanceurs se fera désormais sur la base d’une compétition entre lanceurs, conformément à la décision prise par le président de la République lors du lancement du plan d’investissement ‘’France 2030’’. Ce choix ouvre le marché à la concurrence des nouveaux lanceurs à des TPE et PME des trois nations.



Kourou demeure le spaceport spatial privilégié de l’Europe.



Le centre spatial guyanais sera mis au service de cette stratégie d’accès indépendant de l’Europe à l’espace. L’ancien pas de tir de Soyouz sera notamment rétrocédé à la France pour accueillir deux futurs lanceurs légers.



Le vol habité et le tourisme spatial… le minimum du minimum.

Dans le communiqué de Bruno Lemaire concernant le vol habité, le moins que l’on puisse dire, c’est que sur ce sujet, c’est le minimum du minimum que l’on pouvait faire : « Allemagne, Italie et la France réaffirment l’ambition européenne dans le domaine de l’exploration spatial… Ils souhaitent préparer les futures étapes d’exploration robotique et habitées de la Lune et de Mars ».



Pas de surprises, les jeux semblaient d’ailleurs déjà faits puisque quelques jours avant le Sommet, Joseph Aschbacher, le Directeur général de l’ESA, avait déclaré : « L’Europe ne dispose actuellement pas de moyens propres pour envoyer des astronautes dans l’espace, dépendant d’un système de troc utilisé jusqu’ici avec Moscou ou Washington. Cela suppose d’importants investissements, or nous ne sommes pas dans une situation économique porteuse . »



Celui-ci a donc obtenu le feu vert des 22 Etats membres de l’agence pour lancer dès cet hiver une compétition européenne pour encourager le développement de vaisseaux spatiaux, pour le moment encore "cargo", capables de voyager entre la Terre et l’orbite basse pour disposer d’un nouveau service à l’horizon… 2028 !