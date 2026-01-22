TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com
Civitatis présente son nouveau compagnon de voyage intelligent

Civitatis améliore son application mobile pour accompagner son expansion internationale en 2026. Le nouvel outil « My Trips », présenté lors du salon FITUR, délaisse le modèle transactionnel pour devenir un véritable compagnon de voyage « tout-en-un ». En centralisant les réservations et en personnalisant les parcours grâce à l'IA, la plateforme entend simplifier l'expérience client tout en consolidant sa croissance, notamment en Amérique latine.


Vendredi 23 Janvier 2026

Civitatis a intégré à son application la fonctionnalité « My Trips », un espace permettant aux voyageurs de regrouper l'ensemble de leurs réservations, même hors connexion.

Cette interface centralise non seulement les visites guidées et excursions, mais aussi les services indispensables comme les transferts et les assurances voyage.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, Civitatis souhaite mettre fin à la dispersion des informations sur plusieurs plateforme et garantir une gestion fluide de l'itinéraire en un seul endroit.

L'intelligence artificielle au service de l'émotion voyageur

L'application intègre désormais un planificateur qui s'appuie sur la technologie pour suggérer des points d'intérêt, des restaurants et des expériences adaptés au contexte de chaque séjour.

Pour Andrés Spitzer, CEO de Civitatis, cette évolution marque un tournant en plaçant la dimension émotionnelle au cœur de l'offre plutôt que la simple logistique.

En connectant plus efficacement l'offre et la demande grâce à la personnalisation, la plateforme ambitionne de transformer chaque activité en un souvenir unique.

