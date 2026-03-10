Croisière fluviale : la Provence confirme son attractivité en 2025

Autre tendance notable : la complémentarité entre croisière maritime et fluviale.La croisière fluviale s’appuie largement sur une clientèle déjà familiarisée avec l’univers de la croisière :Dans le même temps,, preuve de la forte porosité entre les deux segments.Au-delà des escales,participent pleinement à l’attractivité de la destination.Des excursions vers Cassis, Aix-en-Provence, Marseille ou Nice permettent d’élargir l’expérience touristique et de générerpour l’ensemble de la région.