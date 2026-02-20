TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Civitatis signe un partenariat avec un important réseau français

Civitatis regroupe plus de 90 000 activités, visites guidées et excursions


Petit à petit, Civitatis se fait une place de choix dans la distribution touristique française. Après avoir, en 2025, travaillé avec plus de 1 200 agences de voyages en France et signé des partenariats avec le Cediv et Tourcom, l’entreprise récidive avec un autre important réseau de distribution.


Rédigé par le Vendredi 20 Février 2026 à 18:12

Civitatis regroupe plus de 90 000 activités, visites guidées et excursions - DR
C’est devenu un rituel et une habitude.

Tout au long de l’année, Georges Sans enfile son polo rose et pose pour annoncer des partenariats.

Après Tourcom ou le Cediv en 2025, puis dernièrement le Routard, ce sont les agences du groupe Salaün qui signent avec Civitatis.

La plateforme B2B2C de réservation d’expériences touristiques annonce donc, ce vendredi 20 février 2026, son partenariat avec SN Agences, un réseau regroupant 142 agences de voyages appartenant à l’entreprise bretonne.

Civitatis : "une étape clé dans notre stratégie de croissance en France"

"Ce partenariat constitue une étape clé dans notre stratégie de croissance en France.

Nous sommes ravis de collaborer avec Salaün Holidays, un réseau engagé, pour offrir aux agences et à leurs clients une solution simple, complète et fiable pour la réservation d’activités touristiques en français de qualité à travers le monde," a commenté Georges Sans, directeur du développement pour la France de Civitatis.

Déjà l'année passée, la plateforme qui regroupe plus de 90 000 activités à travers 4 000 destinations et 160 pays du monde collaborait avec 1 200 agences françaises, dont 460 affiliées.

Voici un nouveau cap franchi pour faire de l'opérateur un fournisseur de premier rang pour la distribution.


