Civitatis signe un partenariat avec un important réseau français

C’est devenu un rituel et une habitude.
Tout au long de l’année, Georges Sans enfile son polo rose et pose pour annoncer des partenariats.
Après Tourcom ou le Cediv en 2025, puis dernièrement le Routard, ce sont les agences du groupe Salaün qui signent avec Civitatis.
La plateforme B2B2C de réservation d’expériences touristiques annonce donc, ce vendredi 20 février 2026, son partenariat avec SN Agences, un réseau regroupant 142 agences de voyages appartenant à l’entreprise bretonne.
Civitatis : "une étape clé dans notre stratégie de croissance en France"
"Ce partenariat constitue une étape clé dans notre stratégie de croissance en France.
Nous sommes ravis de collaborer avec Salaün Holidays, un réseau engagé, pour offrir aux agences et à leurs clients une solution simple, complète et fiable pour la réservation d’activités touristiques en français de qualité à travers le monde," a commenté Georges Sans, directeur du développement pour la France de Civitatis.
A lire : Civitatis présente son nouveau compagnon de voyage intelligent
Déjà l'année passée, la plateforme qui regroupe plus de 90 000 activités à travers 4 000 destinations et 160 pays du monde collaborait avec 1 200 agences françaises, dont 460 affiliées.
Voici un nouveau cap franchi pour faire de l'opérateur un fournisseur de premier rang pour la distribution.
