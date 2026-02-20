Civitatis signe un partenariat avec un important réseau français

C’est devenu un rituel et une habitude.



Tout au long de l’année, Georges Sans enfile son polo rose et pose pour annoncer des partenariats.



Après Tourcom ou le Cediv en 2025, puis dernièrement le Routard, ce sont les agences du groupe Salaün qui signent avec Civitatis.



La plateforme B2B2C de réservation d’expériences touristiques annonce donc, ce vendredi 20 février 2026, son partenariat avec SN Agences, un réseau regroupant 142 agences de voyages appartenant à l’entreprise bretonne.