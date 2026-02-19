Audit de l'État sur les déplacements professionnels : "la démarche de contrôler et d'optimiser est très saine" [ABO]

Le resserrage annoncé autour de contrôles et de recherche de "dysfonctionnements " n'inquiète pas outre mesure les opérateurs spécialisés que nous avons interrogés.



" Sur le contrôle des prestataires, nous en avons déjà beaucoup, il y a déjà énormément de vérifications. Chez Amplitudes, nous sommes connectés en NDC avec Air France, ce qui garantit une transparence absolue : Air France émet en direct, sans intermédiaire ni rétrocession. Entre 60% et 70% des tarifs pratiqués sont les tarifs négociés par les institutions publiques pour le transport ou l'hébergement."



L'un des crédos d'Amplitudes reste la transparence " absolue " : " Nous déclarons 100% des incentives, nous pouvons même démontrer, lors des revues de compte, que nous réalisons des économies grâce aux renégociations effectuées chaque année. Nous sommes imprenables sur ces sujets" , ajoute le dirigeant de la TMC, éditeur du SBT eYoma.



Pas d'inquiétudes, non plus, du côté d'Amex GBT, qui indique être "un peu moins exposés désormais au marché public. Cela fait quelques années que les conditions n'étaient pas forcément celles que nous souhaitions".



Pour Yorick Charveriat la démarche de contrôler et d'optimiser est très saine : "Cela veut dire quoi ? Qu'il s’agit de vérifier qu’il n’y a pas de mark-up, qu’il n’y a pas ce type de pratiques ?



Moi, je trouve que c’est une très bonne chose. Notre entreprise est régulée encore plus strictement qu’une banque. Notre principal actif, c’est notre marque. Nous ne pouvons pas nous permettre de briser la confiance avec nos clients.



Donc nous ne jouons pas à ce genre de choses. Au contraire, c’est très bien que l'État procède à des contrôles".