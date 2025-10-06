TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Amplitudes développe ses services sur eYoma

Amplitudes Business Travel a intégré différentes compagnies ferroviaires


C’est l’un des atouts majeurs d’Amplitudes dans le monde ultra-concurrentiel du business travel : son SBT maison continue de se développer. Baptisé eYoma, l’outil a ajouté le contenu de plusieurs compagnies ferroviaires européennes et le service après-vente en ligne des billets vendus via le canal NDC d’Air France.


Rédigé par le Mardi 7 Octobre 2025

Amplitudes Business Travel a intégré différentes compagnies ferroviaires à son SBT maison - DR
En plein Covid, alors que le secteur du tourisme était à l’arrêt, José Martinez prend le pari d’investir pour préparer le monde de demain et la sortie de crise.

Le patron d’Amplitudes prend le virage technologique afin de mieux répondre aux attentes de ses clients et mettre en avant sa valeur ajoutée.
Il crée alors son SBT maison : eYoma.

Pour le Toulousain, une Travel Management Company (TMC) — soit une agence qui gère les voyages pour le compte d’une entreprise — doit posséder sa propre technologie, dans une logique de différenciation.

"Nous nous sommes retrouvés dans une problématique de fragmentation de l'offre, poussée par NDC.

Pour nos collaborateurs, il faut jongler entre les différents outils. Pour les clients, l'expérience n'est pas optimale, avec plusieurs réservations qui ne sont pas réunies dans un même PNR," a expliqué le dirigeant lors de l'IFTM Top Resa de 2024.

Pour réussir ce développement, il recrute une quinzaine d’ingénieurs et de développeurs, qui planchent à partir des besoins des clients. Après trois ans de travail, eYoma voit le jour et trouve rapidement son public.

eYoma intègre l’après-vente NDC et du contenu ferroviaire européen

Les entreprises utilisatrices réalisent jusqu’à 98 % de leurs réservations en ligne sur la plateforme.
À ce jour, 120 000 utilisateurs effectuent 45 000 réservations chaque mois via eYoma.

Et malgré ce succès, Amplitudes ne se repose pas sur ses acquis.

Alors qu’il a été le premier outil du marché français à proposer l’intégralité de l’offre SNCF en connexion directe (incluant OUIGO et OUIGO Plus), le SBT intègre désormais les billets des grandes compagnies ferroviaires européennes : Renfe (Espagne), Trenitalia et Italo (Italie), SBB (Suisse), NS (Pays-Bas), Westbahn (Autriche/Allemagne) ou encore RegioJet (Europe centrale).

Et bientôt Amtrak (USA), National Rail (UK) et Deutsche Bahn (Allemagne) seront intégrées.

Ce n'est pas tout.

Les acheteurs peuvent désormais sélectionner, grâce à des filtres, parmi une sélection d’hôtels écolabellisés, selon différents standards internationaux.

Et pour finir, alors que 75 % des ventes Air France d’Amplitudes passent déjà par le canal direct NDC, eYoma intègre désormais l’après-vente en ligne.

Ainsi, les utilisateurs peuvent à tout moment annuler ou modifier leurs billets Air France directement sur la plateforme, avec un affichage en français des conditions associées.

De nouveaux développements sont prévus d’ici la fin de l’année, par l'intégration d'un module d’aide pour optimiser le coût des prestations, une multiplication des connexions NDC et une modifications en ligne de tous vols après émission (hors LCC).

