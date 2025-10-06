Amplitudes développe ses services sur eYoma

Nous nous sommes retrouvés dans une problématique de fragmentation de l'offre, poussée par NDC.



Pour nos collaborateurs, il faut jongler entre les différents outils. Pour les clients, l'expérience n'est pas optimale, avec plusieurs réservations qui ne sont pas réunies dans un même PNR,

En plein Covid, alors que le secteur du tourisme était à l’arrêt, José Martinez prend le pari d’investir pour préparer le monde de demain et la sortie de crise.Le patron d’Amplitudes prend le virage technologique afin de mieux répondre aux attentes de ses clients et mettre en avant sa valeur ajoutée.Pour le Toulousain, une Travel Management Company (TMC) — soit une agence qui gère les voyages pour le compte d’une entreprise — doit posséder sa propre technologie, dans une logique de différenciation. a expliqué le dirigeant lors de l'IFTM Top Resa de 2024.