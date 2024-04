The Treep devient "entreprise à mission"

société à mission

Depuis son lancement en 2016, the Treep s’investit dans la promotion de la décarbonation et de la sobriété du secteur du voyage d’affaires en proposant des solutions et des outils d’actions, notamment un Self-Booking Tool qui facilite l’expérience des voyageurs d’affaires en les aidant à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.Après une levée de fonds d’1,6 million d’euros réalisée en janvier 2023 et le co-développement, dans le cadre de la CEC , de l’outil d’aide à la décision « Stay or Go », dont l’objectif est d'arbitrer entre présentiel et distanciel et d'éliminer les voyages superflus, the Treep devient aujourd’hui « entreprise à mission . ».De quoi s'agit-il ? La qualité de «» est une