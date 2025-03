Voyages Feeling se démarque en lançant son propre SBT

Par-delà le fait que je trouvais gênant d’utiliser l’outil désormais détenu par un concurrent, je souhaitais disposer d’une solution en propre, simple à utiliser, rapide et exhaustive

Jusqu’à présent, Voyages Feeling utilisait la, tombée dans l’escarcelle d’American Express Global Business Travel lors du rachat de KDS en 2016.» précise Serge Benillouche , gérant de Voyages Feeling et administrateur de Manor.Pour imaginer Supernova, il a travaillé main dans la main avec Metis Digital, start-up technologique qui collabore déjà avec les réseaux Tourcom ou Manor.Elle a été: Jérôme Benbihi, David Marciano (spécialiste de l’ingénierie) et Bernard Molle , bien connu de la profession pour avoir travaillé chez Amadeus et Sabre.