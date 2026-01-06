Palerme, foisonnante capitale d'une Sicile métissée

N'empêche, après des années de douleur et d'omerta, la ville a entrepris de se métamorphoser.



Certes, il reste encore à Palerme des trottoirs défoncés, des rues sales, des ordures entassées ça et là et de grandes avenues congestionnées et polluées.



Certes, le temps n'est plus où princes, ducs, comtes et marquis rivalisaient de prodigalités pour édifier et entretenir leurs palais. Néanmoins, en deux décennies, bien des façades et des jardins réhabilités, des palais, des couvents et des musées rénovés.



Aujourd’hui d'ailleurs, les amateurs d’art seront séduits tant la capitale sicilienne regorge de musées. Il y en a vraiment pour tous les goûts, depuis les Catacombes des Capucins jusqu’au Musée et au Palais Asmundo en passant par la Pinacothèque de la Fondation Sicile qui réussit le tour de force de réunir en un même lieu le classique et le moderne. Ou encore la galerie d'art de la Villa Zito. Et aussi la Galleria Regionale della Sicilia.



En sus, les amateurs d’histoire peuvent s’offrir une expérience unique : la visite du musée No Mafia Memorial. On en sort en sachant (presque) tout sur l'univers de la pègre sicilienne et ses codes d'honneur. Brrr !



De leur côté, les amateurs de littérature et de lieux historiques, peuvent se rendre au 19, rue du General Magliocco où se trouve le Bar Mazzara. C’est là que l'écrivain et aristocrate italien Giuseppe Tomasi di Lampedusa a écrit son unique roman, Le Guépard (Il Gattopardo).



L’ouvrage est paru en 1958 à titre posthume mais personne n’a oublié la sublime version cinématographique avec Burt Lancaster, Alain Delon et Claudia Cardinale...



Quant aux passionnés d'art lyrique, ils sont à la fête au Teatro Massimo Vittorio Emanuele. Cet imposant bâtiment néo-classique à colonnes construit au XIXe abrite une scène lyrique de qualité. Il est la plus grande maison d'Opéra d'Italie (devant la Fenice de Venise) et la troisième d'Europe, devant l'Opéra de Paris et le Staatsoper de Vienne.