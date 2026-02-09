TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Assur-Travel part à la conquête du tourisme spatial


Depuis quelques années, le tourisme spatial en fait rêver plus d’un.
Un rêve qui a un coût : environ 250 000 dollars le billet pour un vol suborbital de 10 minutes.
Un autre chiffre vient s’ajouter à l’addition : celui du prix de l’assurance spatiale.


Le tourisme spatial reste réservé à une élite - © Assur-Travel - Photo générée par IA
Le business du tourisme spatial


Le tourisme spatial a émergé ces dernières années avec l’arrivée des premiers vols commerciaux. Virgin Galactic, fondée par Richard Branson, a été pionnière en lançant des vols suborbitaux dès 2021. Blue Origin, la société de Jeff Bezos, a rapidement suivi, tandis que SpaceX, dirigée par Elon Musk, propose aujourd’hui des missions orbitales privées pouvant durer plusieurs jours.

Ce nouveau marché présente un fort potentiel de développement, même s’il demeure pour l’instant réservé à une clientèle très ciblées et aux célébrités internationales.

L’expérience Assur-Travel et le tourisme spatial

Partir oui, mais à quel prix ? Car au tarif du billet pour aller dans l’espace s’ajoute le coût de l’assurance.
C’est comme cela qu’Assur-Travel a déjà été sollicitée par le passé pour assurer un couple souhaitant effectuer un voyage dans la stratosphère avec Virgin Galactic. Compte tenu des montants élevés engagés, tant en annulation qu’en garantie individuelle accident, le risque a nécessité une opération de réassurance.

De la même manière, à l’occasion du lancement de la fusée Ariane 6, l’entreprise lilloise a couvert l’annulation des congés des salariés dans l’hypothèse d’un report du lancement. Là encore, les enjeux financiers étant particulièrement importants, Assur-Travel n’a conservé qu’une partie du risque et a procédé à sa réassurance.
Un pari à haut risque pour Assur-Travel qui n’avait jamais tenté l’expérience auparavant !

Une assurance obligatoire au coût astronomique

L’assurance est obligatoire avant d’embarquer. Pour 10 minutes dans l’espace, elle peut coûter jusqu’à plus de la moitié du coût du billet !
Elle dépend de plusieurs facteurs : le profil du passager, l’opérateur de tourisme spatial, les garanties choisies et enfin du type de couverture en cas d’accident.
Les risques étant jugés extrêmes par les assureurs, les tarifs peuvent atteindre des chiffres records.

Combien coûte réellement un voyage dans l’espace ?

Si le prix du billet pour un vol touristique suborbital est souvent annoncé autour de 250 000 dollars, ce montant ne représente en réalité qu’une partie du coût total. À ce tarif s’ajoutent plusieurs dépenses indispensables qui font rapidement grimper la facture.

Pas d’embarquement donc sans assurance spatiale spécifique dont le prix est élevé en raison des risques importants liés au vol. Ensuite, un entraînement préalable est obligatoire : il comprend des simulations de vol, des exercices d’apesanteur et une préparation physique intensive. Cette formation, encadrée par des professionnels du secteur spatial, engendre des frais supplémentaires considérables.

Par ailleurs, les candidats au voyage doivent passer une série de tests médicaux approfondis afin de vérifier leur aptitude à supporter les contraintes physiques du décollage, de l’apesanteur et de la rentrée atmosphérique. À cela s’ajoutent enfin les frais logistiques : hébergement sur les sites de lancement, déplacements internationaux, équipements spécifiques et accompagnement personnalisé.

L’addition finale dépasse largement le quart de million de dollars !

Un des loisirs les plus exclusifs et les plus onéreux au monde, réservé à une minorité fortunée.

Assur-Travel part à la conquête du tourisme spatial
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026
