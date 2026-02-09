Assur-Travel part à la conquête du tourisme spatial

Si le prix du billet pour un vol touristique suborbital est souvent annoncé autour de 250 000 dollars, ce montant ne représente en réalité qu’une partie du coût total. À ce tarif s’ajoutent plusieurs dépenses indispensables qui font rapidement grimper la facture.



Pas d’embarquement donc sans assurance spatiale spécifique dont le prix est élevé en raison des risques importants liés au vol. Ensuite, un entraînement préalable est obligatoire : il comprend des simulations de vol, des exercices d’apesanteur et une préparation physique intensive. Cette formation, encadrée par des professionnels du secteur spatial, engendre des frais supplémentaires considérables.



Par ailleurs, les candidats au voyage doivent passer une série de tests médicaux approfondis afin de vérifier leur aptitude à supporter les contraintes physiques du décollage, de l’apesanteur et de la rentrée atmosphérique. À cela s’ajoutent enfin les frais logistiques : hébergement sur les sites de lancement, déplacements internationaux, équipements spécifiques et accompagnement personnalisé.



L’addition finale dépasse largement le quart de million de dollars !



Un des loisirs les plus exclusifs et les plus onéreux au monde, réservé à une minorité fortunée.

