Assur-Travel élargit ses garanties pour les agences de voyages : une couverture exclusive face aux risques des packages dynamiques


Assur-Travel annonce le lancement d'une couverture inédite destinée aux agences de voyages et tour-opérateurs, afin de mieux les protéger contre les risques spécifiques liés aux packages dynamiques. Cette nouvelle assurance répond à une demande croissante de ses 1 500 agences partenaires et 800 tour-opérateurs, en leur offrant une protection renforcée contre les aléas de plus en plus fréquents du secteur du tourisme.


Rédigé par le Lundi 15 Septembre 2025

Assur-Travel a créé une offre exclusive face aux risques des packages dynamiques © Shutterstock
CroisiEurope

Une nouvelle assurance pour les voyagistes


Conçue pour sécuriser les professionnels du voyage dans la vente de packages dynamiques, cette couverture vise à les protéger contre une variété de risques opérationnels, financiers et contextuels.

Elle est exclusivement disponible via les courtiers partenaires premium d’Assur-Travel et est souscrite auprès d’un assureur de premier plan, garantissant ainsi un haut niveau de sécurité pour les acteurs du secteur.

Une couverture adaptée aux risques majeurs du secteur

La nouvelle garantie d’Assur-Travel cible particulièrement les agences de voyages et tour-opérateurs qui vendent des packages dynamiques. Elle permet d’indemniser les frais engagés, dans la limite du plafond souscrit, pour couvrir les dépenses supplémentaires liées à l’annulation ou la poursuite d’un séjour, lorsque ces frais ne peuvent être récupérés auprès des prestataires concernés. Un accompagnement personnalisé est également prévu, tant par Assur-Travel que par le courtier partenaire, pour aider les professionnels à gérer ces imprévus.

Parmi les risques couverts par cette garantie, on retrouve notamment :

● Les grèves des contrôleurs aériens ou des bagagistes dans les aéroports de départ ou de destination.
● La défaillance d’un prestataire de voyage (compagnie aérienne, réceptif local, hôtelier, autocariste, etc.) ou sa défaillance financière.
● L’annulation de vols à moins d’un mois du départ sans proposition de remplacement le jour même.
● L’indisponibilité de l’aéroport ou de la gare.
● Les mouvements populaires ou les avis de non-recommandation du Ministère de l’Intérieur, des Affaires Étrangères et de l’Europe.
● Les intempéries empêchant le transport prévu, les retards dus à des accidents de circulation ou des détournements, ainsi que les sinistres graves affectant les lieux de séjour.
● La fermeture d’un aéroport ou la faillite d’une compagnie aérienne, avec prise en charge d’un nouveau billet retour.
● Enfin, la couverture inclut également les attentats et les catastrophes naturelles qui empêchent le bon déroulement du voyage.


Une réponse aux besoins du secteur

Cette nouvelle garantie est la réponse à une demande récurrente formulée par les agences de voyages et tour-opérateurs accompagnés par Assur-Travel depuis plusieurs années. En effet, face aux défis croissants du secteur (réglementations fluctuantes, volatilité des prestataires, complexité des itinéraires), cette couverture apparaît comme un outil essentiel pour apporter une sécurité accrue aux professionnels du tourisme.

Proposée exclusivement par les courtiers partenaires premium d’Assur-Travel et assurée par un acteur de premier plan, cette nouvelle assurance se distingue par son caractère complet et adapté aux besoins spécifiques des voyagistes français. En outre, Assur-Travel met en avant des tarifs compétitifs, jugés « très abordables » compte tenu de l'étendue de la protection offerte.

À travers ce lancement, Assur-Travel réaffirme son engagement à soutenir le secteur du tourisme, en apportant des solutions concrètes aux professionnels confrontés à un environnement de plus en plus complexe. Comme l’indique la société, « Plus que jamais, Assur-Travel œuvre aux côtés de ses courtiers partenaires premium pour offrir une sérénité totale aux acteurs du secteur touristique. »
© IFTM
Assur-Travel élargit ses garanties pour les agences de voyages : une couverture exclusive face aux risques des packages dynamiques
