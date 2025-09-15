Assur-Travel élargit ses garanties pour les agences de voyages : une couverture exclusive face aux risques des packages dynamiques

● Les grèves des contrôleurs aériens ou des bagagistes dans les aéroports de départ ou de destination.

● La défaillance d’un prestataire de voyage (compagnie aérienne, réceptif local, hôtelier, autocariste, etc.) ou sa défaillance financière.

● L’annulation de vols à moins d’un mois du départ sans proposition de remplacement le jour même.

● L’indisponibilité de l’aéroport ou de la gare.

● Les mouvements populaires ou les avis de non-recommandation du Ministère de l’Intérieur, des Affaires Étrangères et de l’Europe.

● Les intempéries empêchant le transport prévu, les retards dus à des accidents de circulation ou des détournements, ainsi que les sinistres graves affectant les lieux de séjour.

● La fermeture d’un aéroport ou la faillite d’une compagnie aérienne, avec prise en charge d’un nouveau billet retour.

● Enfin, la couverture inclut également les attentats et les catastrophes naturelles qui empêchent le bon déroulement du voyage.

La nouvelle garantie d’Assur-Travel cible particulièrement les agences de voyages et tour-opérateurs qui vendent des packages dynamiques. Elle permet d’indemniser les frais engagés, dans la limite du plafond souscrit, pour couvrir les dépenses supplémentaires liées à l’annulation ou la poursuite d’un séjour, lorsque ces frais ne peuvent être récupérés auprès des prestataires concernés. Un accompagnement personnalisé est également prévu, tant par Assur-Travel que par le courtier partenaire, pour aider les professionnels à gérer ces imprévus.Parmi les risques couverts par cette garantie, on retrouve notamment :