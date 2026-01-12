Assur-Travel : "Jamais nous n’ avons connu une activité commerciale aussi soutenue"

Ce dernier reste optimiste pour l'année qui vient. "L'activité commerciale n’a jamais été aussi soutenue" affirme-t-il. "Les phénomènes de concentration dans le domaine de l'assurance voyage, créent un appel d'air.



Il y a beaucoup d'entreprises spécialisées à taille humaine. Jusqu’à présent nous n’étions positionnés quasiment que sur des TO de taille moyenne qui aiment avoir un interlocuteur dédié plutôt que de grosse machine en face d'eux..."

Mais fort de ce succès depuis 20 ans et avec des clients plus grands comptes comme

TOURCOM, j’ai décidé de m’intéresser et de répondre aux sollicitations du TOP 50 des voyagistes français et européens.

En plus de cela nous avons identifié 3 secteurs où nous voulons plus de parts de marché qui concernent les voyagistes qui organisent :



- des séjours linguistiques et scolaires ;

- le transport de voyageurs (compagnies aériennes, bateaux…) ;

- les parcs d’attraction et de loisirs et toute manifestation sportive et culturelle ;



En effet, nous avons une vingtaine de gestionnaires multilingue, des outils informatiques développés en interne pour une souplesse maximale et une équipe de développeurs à même de satisfaire via des webservices sur mesure les grands comptes français et européens.



Pour continuer à garantir une qualité de service "optimum" , Assur-Travel a aussi recruté 5 gestionnaires supplémentaires. « Nous nous engageons à rembourser un sinistre assurance voyages sous 3 jours maximum. Et pour continuer à tenir notre promesse de prise en charge rapide des dossiers, nous avons renforcé les équipes".



Le nombre de signature de nouveaux clients a été exceptionnelle en 2025 et 2026 s annonce du même calibre !



De quoi partir pied au plancher pour entamer l'année 2026.