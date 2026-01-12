TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Assur-Travel : "Jamais nous n’ avons connu une activité commerciale aussi soutenue"

Le point avec Arnaud Gérard, co-fondateur et président d'Assur-Travel


Assur-Travel attaque l'année 2026 pied au plancher, fort d'une équipe renforcée de 40 personnes et de nouveaux produits.
Nous faisons le point avec Arnaud Gérard, président d'Assur-Travel


Rédigé par le Lundi 19 Janvier 2026

Arnaud Gérard, co-fondateur et Président d'Assur-Travel - © Assur Travel
Arnaud Gérard, co-fondateur et Président d'Assur-Travel - © Assur Travel
CroisiEurope
Après une très belle année 2024 affichant 18% de croissance et passant ainsi la barre des 10 M€ de CA, Assur-Travel continue sur sa lancée en 2025.

Tout d’abord, je souhaite une belle et heureuse année à tous les lecteurs de Tourmag ainsi qu’à tous nos clients Tour-operators et agences de voyages et à leurs équipes !

En effet notre activité « assurance voyage » est en croissance de 17% en 2025 liée à une très forte dynamique commerciale" explique Arnaud Gérard, co-fondateur et Président d'Assur-Travel.
Sur cette année 2025 nous avons signé 161 nouveaux voyagistes qui sont devenus clients d’Assur-Travel.
Depuis que nous pouvons tarifer pour le compte d’un assureur partenaire de renom, notre réactivité est sans égale sur le marché français.
Nous répondons aux sollicitations de nos courtiers partenaires pour leurs clients voyagistes sous 24h-48h pour des offres réellement sur-mesure.
Par exemple nous venons de concevoir un nouveau produit éco-responsable pour les voyages à vélo et les randonnées à pieds.

Le courtier grossiste gestionnaire en assurance voyage compte comme clients près de 1 000 agences partenaires et 700 tour-opérateurs (agences sur-mesure et TO).

Nouvelle gamme sur-mesure

Pour compléter son offre, Assur-Travel a lancé mi 2025 une nouvelle gamme sur-mesure pour les agences et tour-opérator : "Nous avons la possibilité de tarifier en 24h leur programme en fonction de l'âge des voyageurs, de la destination etc...et des assurances qu'ils souhaitent intégrer. Ils peuvent quasiment instantanément avoir une idée du tarif" explique le co-fondateur.

Autre nouveauté : la mise à jour du comparatif interactif Assur-Travel qui permet aux professionnels du voyage de visualiser en quelques secondes les garanties de la carte bancaire du client.

"Nous avons paramétré toutes les cartes bancaires utilisées en France et Belgique. Les professionnels peuvent très rapidement détecter les trous de garantie et proposer le produit adéquat".

Enfin pour rester aux contacts des agences et tour-opérator, Assur-Travel propose un e-learning complet sur 30 modules. Ventes, données techniques etc...cette formation permanente se déroule sous forme de QCM.

"Pour la valider, les participants doivent obtenir une note de 15/20. Cet e-learning permet aussi aux professionnels du voyage de comprendre comment se déroule un rapatriement ou encore de connaître les bons réflexes à adopter en cas d'urgence" ajoute Arnaud Gérard.

Assur-Travel optimiste pour 2026

Ce dernier reste optimiste pour l'année qui vient. "L'activité commerciale n’a jamais été aussi soutenue" affirme-t-il. "Les phénomènes de concentration dans le domaine de l'assurance voyage, créent un appel d'air.

Il y a beaucoup d'entreprises spécialisées à taille humaine. Jusqu’à présent nous n’étions positionnés quasiment que sur des TO de taille moyenne qui aiment avoir un interlocuteur dédié plutôt que de grosse machine en face d'eux..."
Mais fort de ce succès depuis 20 ans et avec des clients plus grands comptes comme
TOURCOM, j’ai décidé de m’intéresser et de répondre aux sollicitations du TOP 50 des voyagistes français et européens.
En plus de cela nous avons identifié 3 secteurs où nous voulons plus de parts de marché qui concernent les voyagistes qui organisent :

- des séjours linguistiques et scolaires ;
- le transport de voyageurs (compagnies aériennes, bateaux…) ;
- les parcs d’attraction et de loisirs et toute manifestation sportive et culturelle ;

En effet, nous avons une vingtaine de gestionnaires multilingue, des outils informatiques développés en interne pour une souplesse maximale et une équipe de développeurs à même de satisfaire via des webservices sur mesure les grands comptes français et européens.

Pour continuer à garantir une qualité de service "optimum", Assur-Travel a aussi recruté 5 gestionnaires supplémentaires. « Nous nous engageons à rembourser un sinistre assurance voyages sous 3 jours maximum. Et pour continuer à tenir notre promesse de prise en charge rapide des dossiers, nous avons renforcé les équipes".

Le nombre de signature de nouveaux clients a été exceptionnelle en 2025 et 2026 s annonce du même calibre !

De quoi partir pied au plancher pour entamer l'année 2026.

Contactez-nous pour offrir le meilleur de l’assurance voyage à vos clients !

