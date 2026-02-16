TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Travel One enrichit son offre au Portugal avec des séjours combinés Madère / Portugal continental / Île de Porto Santo et accélère le développement de son activité MICE


Spécialiste des voyages sur mesure et des expériences à forte valeur ajoutée, Travel One annonce le renforcement stratégique de son offre au Portugal à travers le lancement de séjours combinés associant Madère, le Portugal continental et l’île de Porto Santo, ainsi qu’un développement accru de son activité MICE sur l’ensemble de ses destinations. Une évolution qui répond à la fois aux nouvelles attentes des voyageurs loisirs et aux besoins croissants des entreprises et des groupes à la recherche de programmes personnalisés, différenciants et responsables.


Rédigé par le Lundi 16 Février 2026 à 00:05

© Travel One Portugal
© Travel One Portugal
Avec des équipes francophones à destination, le DMC franchit aujourd’hui une nouvelle étape en proposant des séjours combinés innovants, permettant de découvrir en un seul voyage plusieurs facettes complémentaires du Portugal.

Ces programmes associent Madère, île emblématique de l’Atlantique réputée pour sa nature spectaculaire, son climat doux toute l’année et son hôtellerie de qualité, au Portugal continental – Lisbonne, Porto, l’Algarve ou encore l’Alentejo – ainsi qu’à Porto Santo, destination confidentielle appréciée pour son authenticité et son art de vivre.

Pensés pour optimiser les temps de parcours et la cohérence des itinéraires, ces combinés offrent une expérience complète, mêlant culture, nature, détente et découvertes locales. Ils s’adressent aussi bien à une clientèle individuelle exigeante qu’aux groupes loisirs ou affinitaires, avec un haut niveau de personnalisation.

Porto Santo : un complément naturel, entre bien-être et douceur de vivre

Encore préservée du tourisme de masse, Porto Santo constitue un atout majeur dans la construction des nouveaux programmes Travel One. Son atmosphère paisible, sa plage de sable doré de neuf kilomètres, son positionnement bien-être et la qualité de ses infrastructures en font une extension idéale à Madère.

En intégrant Porto Santo à ses séjours combinés, Travel One répond à une demande croissante pour des voyages équilibrés, alternant expériences actives, moments de déconnexion et immersion locale. Hébergements sélectionnés, activités nautiques, randonnées, découvertes culturelles et temps libre structurent des programmes pensés dans une logique durable et respectueuse des territoires.

Un développement renforcé de l’activité MICE

© Travel One Portugal
© Travel One Portugal
Parallèlement à son offre loisirs, Travel One accélère le développement de son activité MICE, aujourd’hui au cœur de sa stratégie de croissance. Le voyagiste accompagne entreprises, agences et institutions dans la conception de voyages incentives, séminaires, conventions, événements corporate et team buildings, sur l’ensemble de ses destinations.

Madère, le Portugal continental et Porto Santo disposent d’infrastructures particulièrement adaptées au MICE : hôtels de congrès, lieux événementiels atypiques, accessibilité aérienne performante et services haut de gamme. Travel One exploite ce potentiel en imaginant des concepts créatifs, des activités fédératrices et des expériences immersives, en lien étroit avec l’identité locale.

Activité Groupes et séjours sur-mesure : l’ADN Travel One

Qu’il s’agisse de groupes constitués, d’associations, de comités d’entreprise ou de clients individuels à la recherche d’un voyage « à la carte », Travel One place la personnalisation au centre de son approche. Chaque projet fait l’objet d’une conception sur mesure, tenant compte des objectifs, du budget, des contraintes opérationnelles et des attentes spécifiques des clients.
Grâce à un réseau de partenaires locaux fiables et à une équipe expérimentée, Travel One garantit une exécution fluide et qualitative des programmes, tant pour le tourisme de loisirs que pour le segment MICE.

Une présence affirmée au BTL de Lisbonne 2026

Dans le cadre de cette dynamique, les équipes de Travel One seront présentes au BTL de Lisbonne, le principal salon professionnel du tourisme au Portugal, du 25 au 27 février 2026.
Le voyagiste disposera d’un bureau dédié sur le stand de Madère, offrant ainsi un point de rencontre privilégié pour les partenaires, prescripteurs et professionnels du tourisme.

Cette présence permettra à Travel One de présenter ses nouvelles offres combinées, d’échanger autour de ses projets MICE et de renforcer ses relations avec les acteurs institutionnels et privés de la destination.
© Travel One Portugal
© Travel One Portugal

Une approche responsable et tournée vers l’avenir

© Travel One Portugal
© Travel One Portugal
Conscient des enjeux environnementaux et sociétaux, Travel One inscrit le développement de ses offres dans une démarche responsable : sélection de prestataires engagés, valorisation des expériences locales, gestion raisonnée des flux et sensibilisation des clients aux bonnes pratiques.

Avec ces nouvelles offres combinées et le renforcement de son activité MICE, Travel One confirme son ambition de s’imposer comme un acteur de référence sur le Portugal et ses îles, en proposant des voyages à forte valeur ajoutée, adaptés aux évolutions du marché et aux attentes des voyageurs d’aujourd’hui et de demain.

Travel One enrichit son offre au Portugal avec des séjours combinés Madère / Portugal continental / Île de Porto Santo et accélère le développement de son activité MICE

Alexandre Richard
Directeur des Ventes
Bureaux à Madère / Lisbonne / Algarve


Email : alexandre.richard@travelone.pt
Téléphone : +351 291 707 280 (appel pour le réseau fixe national)

Site web : www.travelone.pt

Lu 286 fois

Tags : Travel One Portugal
