Neige et verglas : la DGAC impose une réduction des vols à Paris-Charles de Gaulle et Orly

les compagnies sont appelées à réduire leur programme de vols


Placés en vigilance orange neige et verglas par Météo-France, plusieurs départements sont concernés par un épisode hivernal qui perturbe le trafic aérien ce dimanche 15 février 2026. La Direction générale de l’Aviation civile a demandé une réduction des vols à Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly afin de garantir la sécurité des opérations.


Dimanche 15 Février 2026

Un épisode hivernal d’ampleur perturbe le trafic aérien francilien.

Alors que Météo-France a placé plusieurs départements en vigilance orange neige et verglas pour la journée du dimanche 15 février 2026, les autorités aériennes ont décidé d’anticiper les difficultés.

Dans un communiqué, la Direction générale de l’Aviation civile (DGAC) annonce avoir demandé aux compagnies aériennes de réduire leur programme de vols afin de « garantir la sécurité des opérations aériennes tout en limitant les perturbations ».

Jusqu’à 30 % de vols en moins à Roissy

La baisse du trafic sera particulièrement marquée à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Entre 7h00 et 16h00, les compagnies devront réduire de 30 % leur programme de vols.

À Paris-Orly, la réduction sera de 20 % entre 6h00 et 14h00.

Ces mesures visent à adapter le trafic aux contraintes opérationnelles liées aux conditions météorologiques : pistes enneigées, opérations de dégivrage des appareils et risques accrus pour la circulation au sol.

Les passagers invités à vérifier leur vol

La DGAC appelle les voyageurs à la vigilance. « La DGAC invite les passagers à s’informer auprès de leur compagnie aérienne pour connaître l’état de leur vol », précise le communiqué.

Les équipes de l’autorité aérienne assurent rester « pleinement mobilisées pour assurer la continuité du trafic aérien dans les meilleures conditions de sécurité ».

Des retards et des annulations sont à prévoir tout au long de la journée, alors que l’épisode neigeux pourrait compliquer l’accès aux aéroports et la rotation des appareils.

