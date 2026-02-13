Neige et verglas : la DGAC impose une réduction des vols à Paris-Charles de Gaulle et Orly

La DGAC appelle les voyageurs à la vigilance. « La DGAC invite les passagers à s’informer auprès de leur compagnie aérienne pour connaître l’état de leur vol », précise le communiqué.



Les équipes de l’autorité aérienne assurent rester « pleinement mobilisées pour assurer la continuité du trafic aérien dans les meilleures conditions de sécurité ».



Des retards et des annulations sont à prévoir tout au long de la journée, alors que l’épisode neigeux pourrait compliquer l’accès aux aéroports et la rotation des appareils.