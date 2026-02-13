Séjour à la montagne : "les récentes chutes de neige boostent les réservations de dernière minute"

TourMaG - La saison 2025 - 2026 sera t-elle un bon cru ?



Cécile Revol : Les perspectives sont très bonnes. Nous étions déjà partis pour faire une année record, et une fois ce petit épisode passé, je pense que la fin de saison sera vraiment très positive.



Depuis plusieurs années, la fin de saison bénéficie d’un bon enneigement, avec des conditions particulièrement favorables en avril. Cela permet d’aller jusqu’au bout de la saison, y compris dans les Alpes du Sud.



Aujourd’hui, globalement chez Sunweb, en nombre de pax par rapport à l'année dernière à date, nous sommes à +6 %. Sur les réservations de dernière minute, nous étions sur la tendance de l'an dernier, mais cela s'accélère. Comme je vous le disais, cela fait deux jours que nous enregistrons des pics de réservations.