Séjour à la montagne : "les récentes chutes de neige boostent les réservations de dernière minute"

Montagne et neige : Sunweb enregistre depuis deux jours un pic de réservations de dernière minute - Photo Sunweb
TourMaG - Quelle est la réaction des clients face aux fortes chutes de neige qui sont tombées ces derniers jours ?
Cécile Revol : Je dois dire que nous sommes sur le pont.
Nous sommes en pleine saison et les chutes de neige de ces derniers jours confortent les futurs vacanciers pour la fin de saison.
Nous constatons des pics de réservations de dernière minute, notamment pour le mois de mars.
"Les clients demandent si les stations seront bien ouvertes"
TourMaG - Certains domaines ont fermé jeudi en raison des mauvaises conditions météo et du risque d'avalanche qui était maximum, les clients vous interrogent ils pour savoir s'ils pourront skier ?
Cécile Revol : Nous recevons des appels, principalement des vacanciers qui arrivent demain, samedi, en station. En effet plusieurs domaines ont fermé jeudi 12 février 2026, en raison des fortes chutes de neige, du vent et du risque d'avalanche. Les questions portent principalement sur l’ouverture des remontées.
Ils veulent savoir si elles seront bien ouvertes. Et ce sera bien le cas, puisque les domaines rouvrent ce vendredi après avoir sécurisé les pistes.
En revanche, il n'y a aucune annulation, ni demande d'annulation. Il n’y a d’ailleurs aucune raison d’autoriser des annulations sans frais : la communication des stations est claire, la neige est excellente et les remontées ouvrent dès que les conditions le permettent.
Avec les chutes récentes et le froid annoncé dans les prochains jours, la neige va être bonne.
"Globalement chez Sunweb nous sommes à +6 % de pax versus la saison précédente"
TourMaG - La saison 2025 - 2026 sera t-elle un bon cru ?
Cécile Revol : Les perspectives sont très bonnes. Nous étions déjà partis pour faire une année record, et une fois ce petit épisode passé, je pense que la fin de saison sera vraiment très positive.
Depuis plusieurs années, la fin de saison bénéficie d’un bon enneigement, avec des conditions particulièrement favorables en avril. Cela permet d’aller jusqu’au bout de la saison, y compris dans les Alpes du Sud.
Aujourd’hui, globalement chez Sunweb, en nombre de pax par rapport à l'année dernière à date, nous sommes à +6 %. Sur les réservations de dernière minute, nous étions sur la tendance de l'an dernier, mais cela s'accélère. Comme je vous le disais, cela fait deux jours que nous enregistrons des pics de réservations.
