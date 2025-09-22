Vacances au ski : Sunweb double ses réservations pour janvier 2026

Cette saison confirme les tendances observées ces trois dernières années. Malgré un contexte économique difficile, les vacances restent une priorité pour les Français.



Nous constatons un déplacement de la haute saison vers janvier, porté par des offres compétitives et de

hors vacances scolaires.



Parallèlement, les courts séjours ont plus que doublé, car nos clients veulent optimiser leur temps libre tout en maîtrisant leur budget