Vacances au ski : Sunweb double ses réservations pour janvier 2026

La demande se déplace vers des formats courts et flexibles


Sunweb annonce un bond spectaculaire de ses réservations pour janvier 2026, en hausse de 97% par rapport à l’an dernier.


Rédigé par le Mardi 23 Septembre 2025

Vacances au ski : pour la saison 2025-2026, les réservations sont majoritairement portées par les 25-34 ans - DepositPhotos.com, guruxox
Sunweb regarde la prochaine saison hiver avec optimisme.

L’opérateur enregistre un quasi doublement des réservations pour janvier 2026 (+97%). Cette croissance s’explique par une anticipation accrue des vacanciers, et des formats plus courts et flexibles qui connaissent un engouement notable.

Les chiffres confirment le déplacement de la demande : janvier (+97%) domine largement, devant avril (+32%) et décembre (+24%), tandis que février et mars ralentissent.

Côté destinations, la tendance est tout aussi marquée : La Toussuire affiche +135%, Val Cenis connait une augmentation de 85%, Les Orres explosent avec +2925%, tandis que La Plagne et Les 2 Alpes et Tignes confirment leur statut d’incontournables.

Vacances au ski : montée en puissance des courts séjours

Cette année, les réservations sont majoritairement portées par les 25-34 ans, suivis des 35-44 ans. Les groupes d’amis (47%) et les familles (34%) dominent les profils, devant les couples (19%).

La montée en puissance des courts séjours constitue l’autre tendance majeure. Les réservations pour des formats inférieurs à huit jours progressent de 117%, portées par la formule dimanche-dimanche et d’autres combinaisons plus souples. Le modèle traditionnel samedi-samedi reste robuste (+26%), mais la flexibilité gagne du terrain.

L’hébergement reflète cette évolution : les hôtels enregistrent une hausse de 111%, les appartements progressent de 25%, et les établissements trois étoiles séduisent une clientèle soucieuse d’équilibrer confort et coût.

Le panier moyen recule légèrement (-2%), signe que les vacanciers arbitrent en faveur d’options plus abordables, en choisissant des périodes hors vacances scolaires ou des stations secondaires.

Un déplacement de la haute saison vers janvier

L’année 2025 marque également l’arrivée de nouveaux publics. Chez Sunweb, 54% des réservations proviennent de primo-clients.

« Cette saison confirme les tendances observées ces trois dernières années. Malgré un contexte économique difficile, les vacances restent une priorité pour les Français.

Nous constatons un déplacement de la haute saison vers janvier, porté par des offres compétitives et de meilleures conditions d’enneigement hors vacances scolaires.

Parallèlement, les courts séjours ont plus que doublé, car nos clients veulent optimiser leur temps libre tout en maîtrisant leur budget », analyse Cécile Revol, directrice générale de Sunweb France.

